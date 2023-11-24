施政報告「減辣」滿月 House730出售住宅盤源按月增逾1800個

隨著樓市走勢漸趨穩定，House730網上搵樓平台住宅盤源，由一個月前42,136個增加至43,951個，在《施政報告》公布一個月內增加4.31%至1,815個。整體盤源出現持續上升情況，當中11月3日至11月10日的一周升勢較明顯，盤源於11月3日錄得42,454個後，一周後加1,044個至43,498個，反映市場逐步消化《施政報告》措施，市民放盤意欲穩步上升。叫價1,000萬元以上放盤佔平台最高比例，該類物業現時盤源為12,905個，佔總盤源近30%；其次為叫價400萬至600萬元類別，目前放盤量為11,629個，佔總放盤量的26.45%，該類盤源現時數量較1個月前增加3.81%。

《施政報告》宣布多項樓市「減辣」措施後，House730網上搵樓平台於過去一個月錄得逾1,800個新增盤源，至今盤源總數增至4.39萬個。

其中，各類住宅銀碼盤源在一個月內亦全線上升，增加1,246個。當中，叫價400萬元或以下細價盤源升幅最顯著，該類物業放盤量由政府公布《施政報告》當日(10月25日)前錄得4,290個，增加436個至最新4,726個，一個月急升10.16%；銀碼介乎800萬元至1,000萬元放盤，則由一個月前錄得5,531個，增加358個至5,889個放盤，升幅達6.47%。至於600萬元至800萬元放盤，由一個月前錄得8,350個，增加452個至目前8,802個，屬增加盤源數量最多類別，升幅為5.41%。

過去一個月各類住宅銀碼盤源全線上升。(House730網上搵樓平台數據)

盧覺威 ： 額印稅 年 期縮減 促盤源釋放

部份新盤受惠額外印花稅年期縮減，業主隨即將單位放售。以將軍澳日出康城 LP10為例，屋苑原定2024年初才解封，受惠「減辣」措施，House730網上放盤平台目前已有逾20個該屋苑的二手放盤，最平叫價為2B座兩房戶，實用面積511方呎，叫價700萬元，實用呎價13,699元。同屬將軍澳的海茵莊園，項目原定明年10月才正式解封，目前可提早免付額外印花稅放賣。House730網上放盤平台目前已有24個海茵莊園二手放盤，實用面積203方呎開放式戶，最平叫價320萬元，實用呎價15,764元。

House730首席執行官盧覺威指出，《施政報告》推出「減辣」措施，有助樓市氣氛好轉，加上美國息口升勢放慢，假如美息明年見頂，甚至年中開始回落，樓市前景會更趨明朗，增強市民對樓市信心，買賣步伐會加快。《施政報告》縮短額外印花稅禁售年期，業主在持有物業兩年後毋須付額外印花稅出售，料可帶動盤源陸續釋放。明年首季前可望解封一手盤尚有九龍灣皓日、長沙灣映築及元朗錦上路柏瓏I及II期，業主可更靈活放盤，盤源料穩步上升。