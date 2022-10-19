施政報告2022｜利嘉閣廖偉強：退辣稅吸人才 助樓市稍回穩 冀盡快推「0+0」

是次《施政報告》以「搶人才」為主旋律，對樓市直接的着墨不多。(資料圖片)

特首李家超公布任內首份《施政報告》提出一系列吸納海外人才的措施，其中包括合資格的海外人才置業，可獲退還已繳付各項額外的印花稅。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，是次《施政報告》以「搶人才」為主旋律，對樓市直接的着墨不多，而海外專才可獲退還辣招稅的措施，為他們提供置業「落地生根」的誘因，也算是有助樓市回穩之舉，但預計短期的刺激作用不大。

事實上，現時樓價已從去年的高位回落約12%，但整體而言並非「直插式」下滑，因此不排除政府視其他辣招稅為穩住樓市的「籌碼」，適時再作檢討及優化。

值得留意的是，今次《施政報告》中很多「搶人才」措施，人數都不設限，並且提出延長來港留學的非本地畢業生留港期限，以及優化輸入海外勞工的手續等，預計這些舉措都會刺激中長期的住屋需求，長遠為樓市帶來新動力。

此外，政府着力發展棕地、加快「生地」變「熟地」、放寬強拍門檻，以及優化補地價安排等各項政策，亦對長遠增加房屋供應有幫助。

廖偉強續指，吸納人才固然是本港未來發展的大方向，但刻下的經濟情況仍然教人憂慮，須盡快放寬出入檢疫至「0 + 0」，讓各行各業繼續向復常之路邁進；期待內地二十大會議後，中港兩地都進一步放寬出入境限制，樓市亦可因此得以「站穩陣腳」。