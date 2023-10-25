施政報告2023｜仲量聯行：「減辣」屬「半桶水」 明年樓市難樂觀(附三大穩定樓價建議)

《施政報告》今日(25日)出爐，特首李家超宣布，隨著香港未來房屋供應量將持續增加，考慮目前整體情況後，決定即日起額外印花稅禁售期縮短由3年至2年，換言之，業主在持有物業兩年後出售物業，毋須再繳付樓價10%的額外印花稅。同時買家及新住宅印花稅亦由15%減半至7.5%，外來人才置業印花稅實施「先免後徵」，即若相關人士其後未能成為香港永久性居民才須繳付相關稅項。

帶動未來一個多月住宅成交量升 10% 至 20%

仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府是次「減辣」屬「半桶水」，無助扭轉樓價跌勢。「減辣」無助扭轉樓價跌勢，在外圍經濟欠佳、中東局勢動盪的情況，息口將持續高企，香港股市表現欠佳等不利因素下，明年樓市及樓價也欠樂觀。他認為，就算政府全面「撤辣」，只能對香港樓市帶來為期數月的短期刺激作用；現時僅「減辣」，影響將更短暫，僅會帶動未來一個多月的住宅成交量上升10%至20%。該行原預期樓價於第四季下跌3%至5%，現相信跌幅會收窄至2%至3%。

他稱，雖然政府調低買家印花稅(BSD)至7.5%及先免後徵，惟內地人購買香港物業的熱潮已過，內地經濟也欠佳，近年推售的新盤，逾90%買家均屬本地人，政府調整買家印花稅的徵收幫助有限。此外，寬減港人購買第二個物業的從價印花稅(DSD)，但現時經濟欠佳，有意購買第二個物業的人數寥寥可數，刺激作用不大。