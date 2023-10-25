施政報告2023｜利嘉閣廖偉強：三辣招均有寬減 全年樓價有望平穩或微升

廖偉強總結，整份《施政報告》頗為全面到位，利好提振經濟及樓市，預期短期內可刺激低基數下的物業交投量增加兩至三成。(資料圖片)

特首李家超公布任內第二份《施政報告》，一如市場預期有「減辣」行動，料可提振下行中的樓市。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，是次《施政報告》減辣成為一大亮點，雖非全撤，但兌現了預期，對後市看法稍趨樂觀。

廖偉強指出，是次三大辣招的辣度可謂全面減半，包括額外印花稅(SSD)年期縮短至2年，可增加業主賣樓的彈性。至於買家印花稅(BSD)由15%減半至7.5%，對外地買家來說亦省了不少稅項；而透過特定專才計劃入市的買家更享有「先免後徵」的優惠，變相與本地居民睇齊，料可刺激入市意欲。至於購買第二套房的新住宅印花稅(NRSD)減半亦對交投有幫助，因部分貴價物業變相只略為增加了稅率，免卻必須以首置名義入市的策略。

增加資金流入樓市

此外，是次《施政報告》涵蓋範圍廣泛，廖偉強認為，資本投資者計劃重啟，透過計劃來港者始終有住屋需求，置業或租樓必定轉旺，而目前這批人的入市稅率亦可減半，將增加資金流入樓市。另一方面，股市減印花稅、輸入人才加強勞動力、引入重點企業落戶香港及強化本港貿易中心地位等等多項措施，均有利股市轉旺並帶動整體經濟及樓市一同向好。