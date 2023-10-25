熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-25 17:58:32

施政報告2023｜利嘉閣廖偉強：三辣招均有寬減 全年樓價有望平穩或微升

分享：
施政報告2023｜利嘉閣廖偉強：三辣招均有寬減 全年樓價有望平穩或微升

廖偉強總結，整份《施政報告》頗為全面到位，利好提振經濟及樓市，預期短期內可刺激低基數下的物業交投量增加兩至三成。(資料圖片)

特首李家超公布任內第二份《施政報告》，一如市場預期有「減辣」行動，料可提振下行中的樓市。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，是次《施政報告》減辣成為一大亮點，雖非全撤，但兌現了預期，對後市看法稍趨樂觀。

廖偉強指出，是次三大辣招的辣度可謂全面減半，包括額外印花稅(SSD)年期縮短至2年，可增加業主賣樓的彈性。至於買家印花稅(BSD)15%減半至7.5%，對外地買家來說亦省了不少稅項；而透過特定專才計劃入市的買家更享有「先免後徵」的優惠，變相與本地居民睇齊，料可刺激入市意欲。至於購買第二套房的新住宅印花稅(NRSD)減半亦對交投有幫助，因部分貴價物業變相只略為增加了稅率，免卻必須以首置名義入市的策略。

增加資金流入樓市

此外，是次《施政報告》涵蓋範圍廣泛，廖偉強認為，資本投資者計劃重啟，透過計劃來港者始終有住屋需求，置業或租樓必定轉旺，而目前這批人的入市稅率亦可減半，將增加資金流入樓市。另一方面，股市減印花稅、輸入人才加強勞動力、引入重點企業落戶香港及強化本港貿易中心地位等等多項措施，均有利股市轉旺並帶動整體經濟及樓市一同向好。

施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖)
Ad Block
施政報告2023｜利嘉閣廖偉強：三辣招均有寬減 全年樓價有望平穩或微升

廖偉強稱，洪水橋一帶的發展，包括與前海深港現代服務業合作區對接，提供金融和專業服務。(資料圖片)

廖偉強稱，洪水橋一帶的發展，包括與前海深港現代服務業合作區對接，提供金融和專業服務；持續推動會展業發展，擴建會展設施；以及在東九龍、啟德及洪水橋/?村建造智慧綠色集體運輸等，亦利好香港整體經濟及樓市發展。

料短期內交投量增加20%至30%

廖偉強總結，整份《施政報告》頗為全面到位，利好提振經濟及樓市，預期短期內可刺激低基數下的物業交投量增加20%至30%；至於樓價方面尚待觀察，料至少可緩和樓價跌勢，較樂觀看法則全年樓價可望平穩或微升1%2%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受