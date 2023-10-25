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2023-10-25 22:34:55

施政報告2023｜泓亮張翹楚：「減辣」作用效力短暫 冀樓市辣稅優化政策會持續

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施政報告2023｜泓亮張翹楚：減辣作用效力短暫 冀樓市「辣稅」優化政策會持續

張翹楚稱，對樓價而言，若至年底保持平穩無升跌已屬正面信號，相信「辣稅」優化對市場效力僅維持約三個月。(資料圖片)

新一份《施政報告》推出樓市「減辣」措施，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，推出超過十年的樓市「辣稅」終於迎來變化，認為對樓市有正面作用，惟效力不大，短期內有機會刺激到成交量，對樓價而言，若至年底保持平穩無升跌已屬正面信號，相信「辣稅」優化對市場效力僅維持約三個月。

額外印花稅非懲罰做錯投資決定買家或投資者

他指出，現在樓價受壓主要是受限於息口因素，以及本港GDP增長放緩，降低市民的入市意欲。另一方面，他期望樓市「辣稅」的優化政策是會有持續性，意思指政府今次未有全面「撤辣」，某程度上「辣稅」推行迄今已超過十年，政府需要去做一些「試水溫」狀況，故政府今次未有「一刀切」辣稅措施亦能理解，故期望政府在新一個財政年度，會進一步放寬包括額外印花稅(SSD)，稅項原意是打擊炒風，而不是要去罰一些做錯投資決定的買家或投資者，無論是以往的三年期限，調整至現時兩年期限售出物業，「由於樓價下跌，可能你的物業是1,000萬元，現在跌到800萬元，但你仍然要按800萬元去交懲罰性的徵稅，其實未必是適合在現在樓市下行的環境。」

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施政報告2023｜泓亮張翹楚：減辣作用效力短暫 冀樓市「辣稅」優化政策會持續

張翹楚指出，現在樓價受壓主要是受限於息口因素，以及本港GDP增長放緩，降低市民的入市意欲。(資料圖片)

調整新住宅印花稅有助啟動換樓鏈

買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)雖然最新稅率已減半，由15%減至7.5%，但以1,000萬元物業計算，仍需要支付75萬元稅款，仍是相當大的負擔，他期望政府可以再作調整，但強調並非要全面放寬新住宅印花稅，「不少市民去購買第二個物業目的只是換樓，即是尚未賣出第一個物業，但已買第二個物業，但不希望搬兩次屋」，若政府能夠像對待海外人才來港置業時，有個「先免後繳」的安排就比較合理。

他建議，假如不需要立刻付7.5%稅款，只需付原有最高4.25%的印花稅，若一年後真的沒有辦法賣出首個物業，才去補回最高的7.5%4.25%的差價，相信這樣安排會有助啟動換樓鏈，所以希望樓市「辣稅」的優化政策是有持續性，在新一個財年時，可以再進一步去優化相關稅務安排。

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