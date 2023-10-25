施政報告2023｜泓亮張翹楚：「減辣」作用效力短暫 冀樓市辣稅優化政策會持續

新一份《施政報告》推出樓市「減辣」措施，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，推出超過十年的樓市「辣稅」終於迎來變化，認為對樓市有正面作用，惟效力不大，短期內有機會刺激到成交量，對樓價而言，若至年底保持平穩無升跌已屬正面信號，相信「辣稅」優化對市場效力僅維持約三個月。

額外印花稅非懲罰做錯投資決定買家或投資者

他指出，現在樓價受壓主要是受限於息口因素，以及本港GDP增長放緩，降低市民的入市意欲。另一方面，他期望樓市「辣稅」的優化政策是會有持續性，意思指政府今次未有全面「撤辣」，某程度上「辣稅」推行迄今已超過十年，政府需要去做一些「試水溫」狀況，故政府今次未有「一刀切」辣稅措施亦能理解，故期望政府在新一個財政年度，會進一步放寬包括額外印花稅(SSD)，稅項原意是打擊炒風，而不是要去罰一些做錯投資決定的買家或投資者，無論是以往的三年期限，調整至現時兩年期限售出物業，「由於樓價下跌，可能你的物業是1,000萬元，現在跌到800萬元，但你仍然要按800萬元去交懲罰性的徵稅，其實未必是適合在現在樓市下行的環境。」