施政報告2023｜高力：「減辣」力度不足 與市場期望有落差 明年中小型樓價恐再跌10%

新一份《施政報告》推出樓市減辣措施，高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，雖然放寬對海外人才置業徵稅，由去年公布的「先徵後退」改為「先退後徵」，有助釋放海外人才在港置業需求，同時能配合政府吸引海外人才政策，增加海外專才來港吸引性；但從價印花稅及買家印花稅稅率減半，由15%下調至7.5%，此舉未能重啟換樓或置業階梯，對提振市場交投及扭轉樓價跌勢作用不大，認為「減辣」力度不足，與市場期望有落差。

周若瑜稱，當時政府推出樓市「辣招」目的在於遏止炒風，而影響樓價主要因素是息口、本地經濟情況及市民購買力；惟現時樓價已較2021年高位回落約 15%，現時息口高企，加上本地經濟復蘇速度遜於預期，準買家的入巿心態仍然保守，估計今年餘下兩個月的價格會繼續下調，導致樓價全年錄得4%至5%的跌幅，而明年樓價下調趨勢或持續；預計2024年中小型私人住宅樓價有機會下跌10%。