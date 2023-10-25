熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-25 15:19:48

施政報告2023｜高力：「減辣」力度不足 與市場期望有落差 明年中小型樓價恐再跌10%

分享：
施政報告2023｜高力：「減辣」力度不足 與市場期望有落差 明年中小型樓價恐再跌10%

高力指，現時息口高企，加上本地經濟復蘇速度遜於預期，準買家的入巿心態仍然保守，估計今年餘下兩個月的價格會繼續下調，導致樓價全年錄得4%至5%的跌幅，(資料圖片)

新一份《施政報告》推出樓市減辣措施，高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，雖然放寬對海外人才置業徵稅，由去年公布的「先徵後退」改為「先退後徵」，有助釋放海外人才在港置業需求，同時能配合政府吸引海外人才政策，增加海外專才來港吸引性；但從價印花稅及買家印花稅稅率減半，由15%下調至7.5%，此舉未能重啟換樓或置業階梯，對提振市場交投及扭轉樓價跌勢作用不大，認為「減辣」力度不足，與市場期望有落差。

施政報告2023｜高力：「減辣」力度不足 與市場期望有落差 明年中小型樓價恐再跌10%

高力指，重新規劃及發展紅磡站及周邊鐵路設施用地，以及紅磡體育館以南的臨海及碼頭設施用地，可以增加共約10公頃市區臨海優質用地作住宅、商業及休憩用途。(資料圖片)

周若瑜稱，當時政府推出樓市「辣招」目的在於遏止炒風，而影響樓價主要因素是息口、本地經濟情況及市民購買力；惟現時樓價已較2021年高位回落約 15%，現時息口高企，加上本地經濟復蘇速度遜於預期，準買家的入巿心態仍然保守，估計今年餘下兩個月的價格會繼續下調，導致樓價全年錄得4%5%的跌幅，而明年樓價下調趨勢或持續；預計2024年中小型私人住宅樓價有機會下跌10%

Ad Block
施政報告2023｜高力：「減辣」力度不足 與市場期望有落差 明年中小型樓價恐再跌10%

周若瑜(左)指，新一份《施政報告》推出的樓市減辣措施，對提振市場交投及扭轉樓價跌勢作用不大。

活化紅磡站及周邊用地及發展前南丫島石礦場用地 

周若瑜表示，歡迎政府活化紅磡站及周邊用地及發展前南丫島石礦場用地的建議，認為重新規劃及發展紅磡站及周邊鐵路設施用地，以及紅磡體育館以南的臨海及碼頭設施用地，可以增加共約十公頃市區臨海優質用地作住宅、商業及休憩用途，活化海濱。但整體規劃及用途分配需作詳細考慮，特別是商業樓面方面，要考慮未來在高鐵站附近、北部都會區、交椅洲人工島以及金鐘廊重建項目的潛在商業樓面供應。此外，發展前南丫島石礦場用地有助拓展島嶼發展，推動可持續休閒康樂活動及生態旅遊等，改善區內交通配套設施。 

施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖)

擴大標準化補地價安排可以為投資者提供進一步的清晰度，然而，考慮到近年土地市場的急速變化，建議政府應不時按市場情況修訂「標準金額」。目前，由於市道下行而標準金額並未足以反映市場情況，很多投資者仍選擇傳統補地價途徑，以盡量減低補地價金額。另外，為加快市區工業區的活化，地政總署應加快檢視已公佈的「標準金額」的速度。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受