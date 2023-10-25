施政報告2023｜高力：「減辣」力度不足 與市場期望有落差 明年中小型樓價恐再跌10%

新一份《施政報告》推出樓市減辣措施，高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，雖然放寬對海外人才置業徵稅，由去年公布的「先徵後退」改為「先退後徵」，有助釋放海外人才在港置業需求，同時能配合政府吸引海外人才政策，增加海外專才來港吸引性；但從價印花稅及買家印花稅稅率減半，由15%下調至7.5%，此舉未能重啟換樓或置業階梯，對提振市場交投及扭轉樓價跌勢作用不大，認為「減辣」力度不足，與市場期望有落差。
周若瑜稱，當時政府推出樓市「辣招」目的在於遏止炒風，而影響樓價主要因素是息口、本地經濟情況及市民購買力；惟現時樓價已較2021年高位回落約 15%，現時息口高企，加上本地經濟復蘇速度遜於預期，準買家的入巿心態仍然保守，估計今年餘下兩個月的價格會繼續下調，導致樓價全年錄得4%至5%的跌幅，而明年樓價下調趨勢或持續；預計2024年中小型私人住宅樓價有機會下跌10%。
活化紅磡站及周邊用地及發展前南丫島石礦場用地
周若瑜表示，歡迎政府活化紅磡站及周邊用地及發展前南丫島石礦場用地的建議，認為重新規劃及發展紅磡站及周邊鐵路設施用地，以及紅磡體育館以南的臨海及碼頭設施用地，可以增加共約十公頃市區臨海優質用地作住宅、商業及休憩用途，活化海濱。但整體規劃及用途分配需作詳細考慮，特別是商業樓面方面，要考慮未來在高鐵站附近、北部都會區、交椅洲人工島以及金鐘廊重建項目的潛在商業樓面供應。此外，發展前南丫島石礦場用地有助拓展島嶼發展，推動可持續休閒康樂活動及生態旅遊等，改善區內交通配套設施。
擴大標準化補地價安排可以為投資者提供進一步的清晰度，然而，考慮到近年土地市場的急速變化，建議政府應不時按市場情況修訂「標準金額」。目前，由於市道下行而標準金額並未足以反映市場情況，很多投資者仍選擇傳統補地價途徑，以盡量減低補地價金額。另外，為加快市區工業區的活化，地政總署應加快檢視已公佈的「標準金額」的速度。