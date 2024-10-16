施政報告2024｜優化新資本投資者入境計劃 發展商及業界回應：刺激豪宅需求

特首李家超今日(16日)發表任內第三份《施政報告》，為了進一步強化國際資產及財富管理中心地位，他表示優化「新資本投資者入境計劃」。即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。

會德豐黃光耀：吸引國際投資者重投本港物業市場

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，歡迎施政報告優化「新資本投資者入境計劃」，此舉能夠刺激海外人士及專才對豪宅的需求，並吸引國際投資者重投本港物業市場。集團旗下之豪宅物業如山頂項目及特色單位將受追捧。