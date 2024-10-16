施政報告2024｜北都大學教育城鼓勵增學生宿舍 業界：吸引全球人才及學生來港

特首李家超今日(16日)發表任內第三份《施政報告》，提到政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，並計劃增加學生宿舍供應，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，完善宿舍配套。

高力李婉茵：放寬審批刺激市場增加供應

高力研究部主管李婉茵表示，欣見政府在人才引入及學生住宿政策方面與高力於9月份發布的報告方向一致，同時也欣見「北部都會大學教育城」的規劃面積由最初的60公頃擴大至80公頃，並制訂了以教育城為重點的發展綱要。隨着香港發展成留學中心，相信非本地學生人數會持續上升。建議政府謹慎評估這些地區的土地用途分配和規劃許可，以確保為預計湧入的學生和專業人士提供充足的住屋選擇。