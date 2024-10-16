施政報告2024｜北都大學教育城鼓勵增學生宿舍 業界：吸引全球人才及學生來港

特首李家超今日(16日)發表任內第三份《施政報告》，提到政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，並計劃增加學生宿舍供應，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，完善宿舍配套。
高力李婉茵：放寬審批刺激市場增加供應
高力研究部主管李婉茵表示，欣見政府在人才引入及學生住宿政策方面與高力於9月份發布的報告方向一致，同時也欣見「北部都會大學教育城」的規劃面積由最初的60公頃擴大至80公頃，並制訂了以教育城為重點的發展綱要。隨着香港發展成留學中心，相信非本地學生人數會持續上升。建議政府謹慎評估這些地區的土地用途分配和規劃許可，以確保為預計湧入的學生和專業人士提供充足的住屋選擇。
李婉茵補充，另一方面，政府放寛審批程序，相信會刺激市場增加供應，降低現時短缺，促進此新興市場發展。其中，改建未充分利用的辦公和商業空間，尤其是使用率較低的乙級和丙級寫字樓，將有助迅速增加學生宿舍供應。她續指，亦可以借鏡香港過往成功活化建築物的經驗，如活化工廈或將商業樓宇改建為酒店或賓館。相關政策可針對大學附近、缺乏合適住宿的市區。
戴德梁行鄧淑賢：政府需為宿位供應作長遠規劃
戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，樂見政府重視吸納高端人才的發展，並提出更多相關政策吸引人才。施政報告指出，未來五年，各行業人力短缺估算約18萬人；此外政府亦兌意打造留學香港品牌，並於北部都會區發展「北都大學教育城」，這些措施長遠而言都有助吸引全球不同人才及學生來港。
然而，現時市場上的人才學生宿舍仍然短缺，根據本行最新估算數字，全港平均每三名大學生就要爭奪一個大學宿位，而未來的對於大學生床位的供求短缺更有機會擴大至4萬個床位以上，使得部分未能獲得宿位的學生需要於私人市場租用住宅單位。本行樂見政府願意拆牆鬆綁，把合適的商廈及酒店改裝成為學生住宿，但長遠而言，政府仍然需要為本地宿位及人才公寓供應作長遠規劃。隨著未來數年赴港工作及留學的人數不斷上升，預期將為出租公寓帶來更大的增長動力，並吸引更多投資者關注人才及學生公寓板塊，為具改裝潛力的服務式公寓及酒店物業帶來投資機會。