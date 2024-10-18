施政報告2024｜市區樓連錄5000萬以上成交 有買家斥逾1億購啟德盤

據成交紀錄冊顯示，新鴻基地產(016)北角「海璇II」周三(16日)售出第2座18樓A室，實用面積1,483方呎，四房間隔，連1個車位以5,902.34萬元成交，呎價3.98萬元。此外，同系中半山「帝景園」亦錄得成交，單位為3座9樓A室，實用面積1,530方呎，亦於周三以5,030萬元沽出，呎價約32,876元。

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德「澐璟」亦於《施政報告》公布後單日錄得3宗成交，全數成交單位可享維港海景，總成交金額逾2.34億元。有買家斥逾1.58億元連購第1座全層兩個平台特色戶，為該座「樓皇」2樓A室及B室，均為四房兩套連私人電梯大堂及私人平台間隔。A室實用面積1,985方呎，四間睡房皆設有陽台或私人平台，大部分睡房可享海景，以8,658.05萬元成交，呎價逾43,617元。而B室實用面積1,797方呎，當中兩間睡房設有可享海景的私人平台，而主人套房更配置特大步入式衣帽間，以7,178.25萬元售出，呎價近39,946元。

ST. GEORGE'S MANSIONS 四房 1.18 億售出

由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」最新售出1伙四房大宅，為第1座18樓A單位，實用面積2,140方呎，成交價1.18億元，呎價55,140元。

利嘉閣廖偉強：推動豪宅價格表現更硬淨

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，行政長官李家超發表的任內第三份《施政報告》，符合市場預期振經濟、穩樓市的大方向，將利好後市走勢，加快樓市復甦的步伐。是次《施政報告》兩大亮點是放寬投資移民至可以購入住宅物業及放寬按揭成數與入息比率上限，均有助刺激各類買家的入市意欲。他指出，放寬投資移民置業至涵蓋5,000萬元或以上的住宅物業，非但不會影響一般的民生中小型住宅市場，而且可以刺激豪宅市場轉活及帶動更多資金流入本港市場，是雙贏的措施。預期在政策驅使下，豪宅交投將有所上升，亦推動豪宅價格表現更硬淨。