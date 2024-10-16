施政報告2024｜按揭成數上限一律放寬至七成 發展商及業界回應：推動大額物業交易

特首李家超今日(16日)發表任內第三份《施政報告》提出，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。
中信泰富：鼓勵更多資金參與物業長線投資
中信泰富物業代理董事李肇文稱，措施鼓勵更多資金參予物業長線投資市場。在租務市場活躍的現況下，能為物業投資者提供更高的資本回報外，同時為市場提供更多租盤，這個措施有效達致租客及物業投資者共贏的情況。他續指，相關措施對於中信泰富地產旗下峻譽‧渣甸山的銷售部署有正面作用，有機會加快步伐於明年開放現樓推售。
萬科香港：加快入市意欲
萬科香港董事總經理周銘禧表示，今次施政報告循多個層面去解決房屋問題，包括提出放寬投資移民至住宅類別，及住宅按揭成數不論金額增至七成等刺激樓市的措施，對於有意置業的市民甚或是投資者都是好消息。由於進入減息周期，加上一籃子利好樓市政策出台，相信可以提振物業市場，加快入市意欲，為香港樓市帶來刺激作用。
高力：有助用家及投資者獲更大流動性
高力估價及諮詢服務主管周若瑜表示，此前，針對自用住宅物業樓價在3,500萬元以上，或非住宅物業的按揭最高為在六成。然而，現時政府進一步放寬按揭上限，加上進入減息周期，借貸成本將相應下降。隨著市場成交趨向活躍，這一舉措將有助用家及投資者獲得更大的流動性，進一步推動大額物業的交易量，從而促進市場的整體復甦。
戴德梁行：刺激未必立杆見影
戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，本行樂見政府放寬按揭成數政策，統一將住宅和非住宅物業的按揭成數上限劃一為七成，有助降低商業物業及住宅物業成交(特別是大額住宅物業)的入場門檻，有利於住宅及投資市場的長遠發展。然而，現時住宅市場仍然受高利率和經濟基調的影響，加上銀行借貸取態審慎，對住宅和非住宅投資市場的刺激作用未必能立杆見影。