施政報告2024｜按揭成數上限一律放寬至七成 發展商及業界回應：推動大額物業交易

金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成。

特首李家超今日(16日)發表任內第三份《施政報告》提出，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

中信泰富：鼓勵更多資金參與物業長線投資

中信泰富物業代理董事李肇文稱，措施鼓勵更多資金參予物業長線投資市場。在租務市場活躍的現況下，能為物業投資者提供更高的資本回報外，同時為市場提供更多租盤，這個措施有效達致租客及物業投資者共贏的情況。他續指，相關措施對於中信泰富地產旗下峻譽‧渣甸山的銷售部署有正面作用，有機會加快步伐於明年開放現樓推售。