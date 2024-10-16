施政報告2024｜放寬按揭及投資移民置業 利嘉閣廖偉強：加快樓市復甦 利好交投上升

最新一份《施政報告》出爐，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，符合市場預期振經濟、穩樓市的大方向，將利好後市走勢，加快樓市復甦的步伐。是次施政報告兩大亮點是放寬投資移民至可以購入住宅物業及放寬按揭成數與入息比率上限，均有助刺激各類買家的入市意欲。

廖偉強指出，放寬投資移民置業至涵蓋5,000萬元或以上的住宅物業，非但不會影響一般的民生中小型住宅市場，而且可以刺激豪宅市場轉活，帶動更多資金流入本港市場，是雙贏的措施；預期在政策驅使下，豪宅交投將有所上升，亦推動豪宅價格表現更硬淨。