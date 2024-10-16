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地產
2024-10-16 16:39:07

施政報告2024｜放寬按揭及投資移民置業 利嘉閣廖偉強：加快樓市復甦 利好交投上升

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利嘉閣地產總裁廖偉強稱，新一份《施政報告》符合市場預期振經濟、穩樓市的大方向，將利好後市走勢，加快樓市復甦步伐。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，新一份《施政報告》符合市場預期振經濟、穩樓市的大方向，將利好後市走勢，加快樓市復甦步伐。

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最新一份《施政報告》出爐，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，符合市場預期振經濟、穩樓市的大方向，將利好後市走勢，加快樓市復甦的步伐。是次施政報告兩大亮點是放寬投資移民至可以購入住宅物業及放寬按揭成數與入息比率上限，均有助刺激各類買家的入市意欲。

廖偉強指出，放寬投資移民置業至涵蓋5,000萬元或以上的住宅物業，非但不會影響一般的民生中小型住宅市場，而且可以刺激豪宅市場轉活，帶動更多資金流入本港市場，是雙贏的措施；預期在政策驅使下，豪宅交投將有所上升，亦推動豪宅價格表現更硬淨。

按揭上限至七成 助一潭死水樓市復活

另外，對於劃一放寬置業可承造的按揭貸款成數，不論是住宅或非住宅、物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，而供款與入息比率上限亦一律調整為五成。廖偉強認為，此舉有助增加各類買家的入市動力，令樓市參與者更多元化，可以真正令之前一潭死水的樓市活起來。

此外，《施政報告》亦提到政府2022年底推出新的輸入人才機制以來，至今共收到超過38萬宗申請，約16萬名人才攜同家人抵港。未來5年，各行業人力短缺估算約18萬人，該報告革新各項輸入人才機制，將更令計劃發揮更佳作用，對未來經濟及樓市均有助益。

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料全年樓價跌幅明顯收窄

廖偉強總結，是次《施政報告》既著重經濟拓展，亦重視公私營房屋政策，對來年本港發展十分有利，因此看好樓市走勢，預期第4季住宅交投量有望增加兩成，而樓價亦會呈穩中向好的方向發展，而第4季樓價有望上升2%3%，全年樓價跌幅則料明顯收窄。

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