施政報告2024·樓市｜放寬按揭成數/優化投資者入境計劃 發展商及業界回應一覽(不斷更新)

按揭成數上限一律放寬至七成

特首李家超今日(16日)發表任內第三份《施政報告》提出，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

【嘉華温偉明：料更多投資者支持樓市】

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，《施政報告》公布放寬住宅及非住宅按揭成數一律至七成，喜見政府「鬆綁」按揭，讓更多投資者入市支持樓市，期望銀行配合政府施政，不但協助本地投資者，亦能吸引境外投資者，包括內地高端企業及人士購買香港物業作長遠投資。

【中信泰富：鼓勵更多資金參與物業長線投資】

中信泰富物業代理董事李肇文稱，措施鼓勵更多資金參予物業長線投資市場。在租務市場活躍的現況下，能為物業投資者提供更高的資本回報外，同時為市場提供更多租盤，這個措施有效達致租客及物業投資者共贏的情況。他續指，相關措施對於中信泰富地產旗下峻譽‧渣甸山的銷售部署有正面作用，有機會加快步伐於明年開放現樓推售。

【萬科香港：加快入市意欲】

萬科香港董事總經理周銘禧表示，今次施政報告循多個層面去解決房屋問題，包括提出放寬投資移民至住宅類別，及住宅按揭成數不論金額增至七成等刺激樓市的措施，對於有意置業的市民甚或是投資者都是好消息。由於進入減息周期，加上一籃子利好樓市政策出台，相信可以提振物業市場，加快入市意欲，為香港樓市帶來刺激作用。

【高力：有助用家及投資者獲更大流動性】

高力估價及諮詢服務主管周若瑜表示，此前，針對自用住宅物業樓價在3,500萬元以上，或非住宅物業的按揭最高為在六成。然而，現時政府進一步放寬按揭上限，加上進入減息周期，借貸成本將相應下降。隨著市場成交趨向活躍，這一舉措將有助用家及投資者獲得更大的流動性，進一步推動大額物業的交易量，從而促進市場的整體復甦。

【戴德梁行：刺激未必立杆見影】

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，本行樂見政府放寬按揭成數政策，統一將住宅和非住宅物業的按揭成數上限劃一為七成，有助降低商業物業及住宅物業成交(特別是大額住宅物業)的入場門檻，有利於住宅及投資市場的長遠發展。然而，現時住宅市場仍然受高利率和經濟基調的影響，加上銀行借貸取態審慎，對住宅和非住宅投資市場的刺激作用未必能立杆見影。

【利嘉閣：令樓市參與者多元化】

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，符合市場預期振經濟、穩樓市的大方向，將利好後市走勢，加快樓市復甦的步伐。對於劃一放寬置業可承造的按揭貸款成數，不論是住宅或非住宅、物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，而供款與入息比率上限亦一律調整為五成。廖偉強認為，此舉有助增加各類買家的入市動力，令樓市參與者更多元化，可以真正令之前一潭死水的樓市活起來。

【中原：相信有效吸引外資】

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，放寬按揭限制，變相降低了首期支出，入市門檻降低，而且取消了因樓價或用途的按揭限制，相信有效吸引外資及聰明資金重投香港物業市場。

【中原按揭：吸引更多潛在買家】

中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓市進一步全面鬆綁後，將更具動力作多元發展，各方人士更簡單易明按揭上會準則，首期及入息要求降低，將吸引更多潛在買家入市。王美鳳指出，對比放寬前，買樓收租人士、3,500萬以上物業及公司名義買樓人士的按揭成數，會由以往六成上調至七成；而買樓收租人士或已有按揭在身人士之供款佔入息比率上限，亦由以往40%放寬至50%，即每月總供款佔入息不多於一半，與所有置業人士看齊，令不同置業需求人士均可劃一以基本三成首期申請按揭上會，獲得一致的上會配套。

王美鳳認為，配合是次按揭成數放寬，對於已有自住物業按揭人士，「買多層樓收租」之入息要求便可降低，料可吸引更多潛在買樓收租人士入市。至於3,500萬以上豪宅物業之按揭成數提高至七成，加上公司名義買樓人士、以資產水平計之按揭成數均可一律同步提高至七成，料亦可推動豪宅市場潛在入市意欲增加。她舉例，若樓價為3,500萬元，按揭成數由六按上調至七成，即首期由1,400萬元減至1,050萬元，首期大為減少一成達350萬元，降低置業人士或換樓人士門檻。