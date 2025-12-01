施永青旗下基金連環入市！不足一個月擲逾9千萬掃6伙 最新買港島西單位｜名人入市

二手樓價平穩向上，較早時對樓市「唱好」的中原集團創辦人施永青更身體力行，旗下基金自今年10月底起頻頻入市，最新斥約1,980萬元連購港島西兩個單位。計及此前買入4伙九龍區單位，不足一個月內累斥約9,300萬元購入6個單位。

資料顯示，西營盤翰林峰1座中層C室，實用面積約427方呎，兩房間隔，上月中以1,090萬元沽出，呎價約25,527元。原業主於2018年以約1,355萬元一手購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損約265萬元或19.6%。參考今年8月同座高層C室，實用面積同約427方呎，以988萬元售出，相隔約2個月，同類單位成交價高約102萬元或10.3%。翰林峰位於皇后大道西460號，2019年入伙，共有4座，提供645個單位。