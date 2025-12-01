施永青旗下基金連環入市！不足一個月擲逾9千萬掃6伙 最新買港島西單位｜名人入市

二手樓價平穩向上，較早時對樓市「唱好」的中原集團創辦人施永青更身體力行，旗下基金自今年10月底起頻頻入市，最新斥約1,980萬元連購港島西兩個單位。計及此前買入4伙九龍區單位，不足一個月內累斥約9,300萬元購入6個單位。
資料顯示，西營盤翰林峰1座中層C室，實用面積約427方呎，兩房間隔，上月中以1,090萬元沽出，呎價約25,527元。原業主於2018年以約1,355萬元一手購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損約265萬元或19.6%。參考今年8月同座高層C室，實用面積同約427方呎，以988萬元售出，相隔約2個月，同類單位成交價高約102萬元或10.3%。翰林峰位於皇后大道西460號，2019年入伙，共有4座，提供645個單位。
至於另一個購入單位為堅尼地城泓都1座低層C室，單位實用面積約492方呎，兩房間隔，上月中以890萬元沽出，呎價約18,089元。原業主於2005年以310萬元購入上址，持貨約20年，現轉售帳面獲利580萬元或近1.9倍。泓都位於堅尼地城新海旁街38號，2004年入伙，共有3座，提供1,182個單位。
資料顯示，上述兩個單位均以EVER KINGDOM LIMITED名義購入，公司股東為一家代理人公司，而董事為施永青。
預期樓市升浪可持續六年
事實上，施永青透過名下基金自今年10月下旬起連環入市，包括九龍站擎天半島、奧運站柏景灣及帝柏海灣，以及何文田入伙盤瑜一，連同上述兩個港島西區物業，不足一個月內斥資逾9,314萬元購入6個住宅單位。
施永青在本報專欄表示，受惠港元貶值，作為實體資產的樓宇將展開升勢。若本港利率隨美息下降，將有更多的資金流入房地產市場。他指，本港住宅市道已確認見底回升，預期這個上升浪可持續六年。