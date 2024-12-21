施永青：樓價明年見底回穩 未來「供不應求」難跌返 用家入市好時機？

中原集團創始人施永青日前參加香港佛山房地產市場交流活動表示，美國明年將繼續減息，本港發展商保持減價策略推盤，吸引用家及收租客入市，樓價明年有望止跌回穩，見底機會大。
特朗普以美國優先 難對中國施壓
施永青表示，市場對特朗普上台負面影響預想過高，而他相信特朗普上任後將以美國優先，先解決美國內部矛盾，難以對中國內地及香港施壓。息口方面，他表示美國經濟增長不夠，相信明年會繼續減息約1.5至2厘，才對美國經濟沒有抑制作用。
發展商集中去貨尾 未及時補充土地
至於有人擔憂美國將出招打擊聯繫匯率制，施永青認為，港元掛鉤美元的聯繫匯率制由香港決定是否使用，取消聯繫也會對美元國際價值造成破壞，不需要太擔心。減息將會令置業人士供樓負擔降低，加上現時本港銀行定存利率已回落，相比收租沒有那麼大吸引力，故能利好本港樓市，明年將止跌回穩。
施永青又指，香港樓市將出現供不應求，政府連續兩季度僅推出2幅蚊型地，發展商目前集中力量去貨尾，未及時補充土地儲備。至於今年全年一手交投料達1.7萬宗，創近3年新高，而新盤落成量僅約1.3萬至1.5萬宗，「賣樓快過起樓」。對用家來說，目前樓價即時暫未見底，也接近底部，「一旦等證明到供不應求，樓價就會好難跌返」。