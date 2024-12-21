施永青：樓價明年見底回穩 未來「供不應求」難跌返 用家入市好時機？

中原集團創始人施永青日前參加香港佛山房地產市場交流活動表示，美國明年將繼續減息，本港發展商保持減價策略推盤，吸引用家及收租客入市，樓價明年有望止跌回穩，見底機會大。

特朗普以美國優先 難對中國施壓

施永青表示，市場對特朗普上台負面影響預想過高，而他相信特朗普上任後將以美國優先，先解決美國內部矛盾，難以對中國內地及香港施壓。息口方面，他表示美國經濟增長不夠，相信明年會繼續減息約1.5至2厘，才對美國經濟沒有抑制作用。