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地產
2024-02-20 18:02:31

施永青：《預算案》是撤辣最後機會 如錯過恐現資產蒸發等嚴重後果｜樓市走勢

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施永青：《預算案》是撤辣最後機會 如錯過恐現資產蒸發等嚴重後果｜樓市走勢

施永青認為，樓價經已出現2年的調整，今年市場將會出現三大轉機令樓價止跌回升。(林靄怡攝)

新一份《財政預算案》將於下周三(28)公布，中原集團創辦人施永青今日(20)出席活動時表示，政府應全面撤辣，直言是次預算案是「最後機會」，若不及時把握將要承擔嚴重的政治後果，社會更將要面對資產蒸發等後果。他認為，樓價經已出現2年的調整，今年市場將會出現三大轉機令樓價止跌回升。

施永青指，第一個轉機是政府必須調整房地產政策，去年10月的《施政報告》，政府被指擔憂「減辣」後樓價上升，但實際目前市場資金不足，房地產市場有「好明顯的轉變」，強調政府「唔可以死板」， 現時要做的第一件事要將不合時宜的辣招撤銷，如果有可能的話，還需要引導資金進入房地產市場，才可以幫助有需要套現的業主。他坦言，是次《財政預算案》是全面撤辣的「最後機會」，否則出現資產價值繼續蒸發、消費力大減的各種政治後果，相信不是政府能夠承擔。

憧憬美國下半年減息

至於第二個轉機是美國減息，即使市場預期美國未必會在上半年內減息，惟高息環境下對美國經濟影響不輕，適逢今年美國總統大選，估計下半年減息機會甚高。第三個轉機則是內地經濟今年有望好轉，同時可帶動香港經濟重獲起色，資金流入香港市場，樓市有機會轉勢向好。

施永青：《預算案》是撤辣最後機會 如錯過恐現資產蒸發等嚴重後果｜樓市走勢 施永青：《預算案》是撤辣最後機會 如錯過恐現資產蒸發等嚴重後果｜樓市走勢

「由租轉買」情景有機會下半年出現

施永青表示，本港目前住宅供應仍屬不足，認為若出現供過於求，將會出現樓價跌、租金跌的情況，但現時樓市是樓價跌、租金升情況，反映購買力此時是「由買轉租」，若租金走勢持續向上，提升租金回報率，購買力將會再次「由租轉買」，此情景大有機會於今年下半年發生。

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展望樓價走勢，他估計上半年仍然受壓向下，但政府若然「撤辣」，加上減息等利出因素，樓市有望反彈，料全年平穩發展。

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