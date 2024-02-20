施永青：《預算案》是撤辣最後機會 如錯過恐現資產蒸發等嚴重後果｜樓市走勢

新一份《財政預算案》將於下周三(28日)公布，中原集團創辦人施永青今日(20日)出席活動時表示，政府應全面撤辣，直言是次預算案是「最後機會」，若不及時把握將要承擔嚴重的政治後果，社會更將要面對資產蒸發等後果。他認為，樓價經已出現2年的調整，今年市場將會出現三大轉機令樓價止跌回升。

施永青指，第一個轉機是政府必須調整房地產政策，去年10月的《施政報告》，政府被指擔憂「減辣」後樓價上升，但實際目前市場資金不足，房地產市場有「好明顯的轉變」，強調政府「唔可以死板」， 現時要做的第一件事要將不合時宜的辣招撤銷，如果有可能的話，還需要引導資金進入房地產市場，才可以幫助有需要套現的業主。他坦言，是次《財政預算案》是全面撤辣的「最後機會」，否則出現資產價值繼續蒸發、消費力大減的各種政治後果，相信不是政府能夠承擔。