日出康城三房呎價跌破1萬關口 業主揸5年貶逾兩成沽｜二手市況

二手樓價持續受壓，將軍澳日出康城接連有三房單位成交呎價跌破1萬元關口，部分於樓價高峯期入市的業主更要損手離場。
市場消息指，日出康城2期B領峰7座低層RD室，實用面積約673方呎，三房一套間隔，望內園景。原開價720萬元，放盤約3個月，減價74萬元或約10.3%，獲外區首置客以646萬元承接，呎價約9,599元。據悉，原業主於2019年以830萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損184萬元，物業期內貶值約22.2%。
至於領峰7座高層RB室，實用面積約732方呎，三房連儲物室間隔，以723萬元易手，呎價約9,877元。據悉，原業主於2013年以568萬元購入單位，持貨約11年，因看淡樓市決定止賺離場，現轉售帳面獲利155萬元，物業期內升值約27.3%。
資料顯示，領峰位於康城路1號，於2011年9月入伙，共有3幢住宅大廈，提供1,416伙。單位面積由896至1,313方呎不等，以三房及四房單位為主，部分更附設多用途房。
逾千呎四房「千萬有找」成交
另外，日出康城2期C領凱，11座高層LB室，實用面積約1,006方呎，四房連儲物室設計。區內代理透露，單位放盤約半年，新近以998萬元售出，呎價約9,920元。據悉，原業主於2011年以814.7萬元買入單位，持貨約13年，現轉售帳面賺183.3萬元，物業期內升值約22.5%。
資料顯示，領凱位於康城東南面，於2013年5月入伙，共有3幢大廈，提供1,416伙。單位涵蓋三房至五房大單位，面積由896至1,313方呎不等，部分附設套房及儲物室，另有頂層5房雙套特色戶。