日出康城三房呎價跌破1萬關口 業主揸5年貶逾兩成沽｜二手市況

二手樓價持續受壓，將軍澳日出康城接連有三房單位成交呎價跌破1萬元關口，部分於樓價高峯期入市的業主更要損手離場。 市場消息指，日出康城2期B領峰7座低層RD室，實用面積約673方呎，三房一套間隔，望內園景。原開價720萬元，放盤約3個月，減價74萬元或約10.3%，獲外區首置客以646萬元承接，呎價約9,599元。據悉，原業主於2019年以830萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損184萬元，物業期內貶值約22.2%。 至於領峰7座高層RB室，實用面積約732方呎，三房連儲物室間隔，以723萬元易手，呎價約9,877元。據悉，原業主於2013年以568萬元購入單位，持貨約11年，因看淡樓市決定止賺離場，現轉售帳面獲利155萬元，物業期內升值約27.3%。