日出康城學校用地閒置多年 僅一幅獲准建校 其餘擬改為街市及商場

日出康城發展多年，近日熱賣的凱柏峰已為項目的第11期，項目餘下的住宅供應僅有第12期及第13期，項目本來預留作興建學校的3幅用地，至今僅有1幅獲批建校，其餘仍「曬太陽」閒置多年，近日有區議員提出，將餘下用地改劃為街市、商場等社區用地。

日出康城總綱發展藍圖顯示，區內原本預計提供50座物業，約25,500個住宅單位，另外設有約50萬平方呎商場提供居民生活所需。戶外空間方面，則在地盤以西設立330米海濱長廊；在2期領都後方設20萬平方呎中央公園、一期首都後方設動感公園。項目亦預留3幅土地興建室內體育館、足球場、三間小學及兩間中學。

時至今日，當物業陸續落成，商場亦已啟用之際，區內3幅學校用地，竟閒置逾10年，僅領都與晉海之間的用地獲批予東華三院興建中小學，另一幅首都及緻藍天之間的獨立用地，居民普遍希望提升為優質學府、如社區專上學院，其餘學校用地更仍然未有計劃。意味這個擁有約25,500個住宅單位，逾60,000個居民的社區發展多年後，仍未有學校，即使東華三院旗下中小學開始收生，仍難以滿足居民所需。西貢區議員方國珊表示，因全將軍澳區內整體入學年齡學生不足，故學校用地閒置多年。

學校用地閒置多年，惟區內民生配套設施不足，一直為區內居民詬病。方國珊提出動議，釋放將軍澳第86區(日出康城)部份閒置多年的學校用地作興建其他民生配套設施，如街市、商場、車位、圖書館、球場等設施，並將於7月19日房屋、規劃及環境委員會上討論，以回應區內對民生配套設施的強烈需求。