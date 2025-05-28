日出康城業主大降價吸客！四房套劈「1球」沽 呎價唔使1萬｜二手市況

二手交投表現改善，部分與業主願意減價賣樓，將軍澳日出康城連錄相關成交。中原地產將軍澳康城第二分行高級分區營業經理何文俊表示，日出康城2期本月迄今暫錄16宗買賣，早已超越上月全月的9宗，交投暢旺，本月平均實用呎價約9,530元。

何文俊指，日出康城2期B領峰6座中層LC室，實用面積約985方呎，四房套房間隔，另設儲物房，擁向東內園景。最初開價1,050萬元，最後減價100萬元或約9.5%，以950萬元易手，呎價約9,645元。

據了解，新買家鍾情單位間隔方正實用，議價後見業主大幅降價感吸引，考慮片刻即決定入市自用。據了解，原業主於2009年以644.7萬元一手買入上址，持貨約16年，現沽貨帳面獲利305.3萬元，單位期內升值約47.4%。