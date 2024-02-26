日出康城業主蝕得甘！SEA TO SKY海景四房一手業主3年損手近兩成走｜二手蝕讓

本港二手樓價連跌兩年，令近年入市的一手業主「難見家鄉」，部分更忍痛止蝕離場。將軍澳日出康城再有半新盤爆出巨額蝕讓個案，原業主入市約3年，現帳面貶值超過「3球」或近兩成離場。
中原分區營業經理何文俊表示，日出康城第8期SEA TO SKY 3座低層A室，實用約1,057方呎，四房雙套間隔，向西北望海景。原業主最初開價1,750萬元，最終以1,450萬元易手，狠劈300萬元或約17.1%，呎價約13,718元。
據悉，原業主於2021年以1,793.4萬元一手買入單位，持貨約3年，現轉售帳面大幅虧損343.4萬元，物業期內貶值約19.1%。若計及釐印費等使費，恐實蝕約425萬元離場。據市場統計，SEA TO SKY本月迄今暫錄約2宗二手成交，平均呎價約13,220元。
LP6兩房5年多貶值逾80萬
翻查資料，日出康城第6期LP6近日亦錄得蝕讓成交。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，單位為LP6 5座低層C室，實用面積約424方呎，兩房間隔，設開放式廚房。單位坐向正南方，擁臨海景，以590萬元易手，呎價約13,915元。
原業主於2018年10月以670.6萬元購入單位，持貨5年多，是次沽貨帳面虧損80.6萬元，物業期內貶值約12%。