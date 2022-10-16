日出康城淪陷！領都四房呎價低見1.08萬 LP6一房賣525萬今年同類新低

二手樓價走勢偏軟，將軍澳日出康城接連有屋苑錄得新低價成交個案，而原業主更要劈價超過百萬元沽貨離場。

領都四房減價「2球」易手

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，領都2座低層A室，實用面積約973方呎，屬四房連套房間隔，坐東南，享海景。今年3月叫價1,250萬元，最終以1,050萬元沽出，累減200萬元或約16%，呎價約10,791元，屬屋苑同類型單位呎價新低。

伍錦基指，原業主早於2009年7月以623萬元買入單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利427萬元，單位期內升值近69%。

LP6 一房不足一周再錄新低價

另外，中原地產分行經理黃仕斌稱，LP6 3座低層H室，實用面積約307方呎，一房間隔，單位向北，享園景。原開價640萬元，最後減價115萬元或約18%，以525萬元易手，呎價約17,101元。原業主於2018年9月以497.2萬元入市，持貨約4年，現轉手帳面僅賺27.8萬元或約5.6%離場。

翻查資料，屋苑5座中層K室，實用面積同為307方呎，享園景，日前以540萬元、同類新低價成交，現不足一周，同類單位成交價再跌15萬元或近3%。

另外，MONTARA中層三房套，實用面積775方呎，外望內園景及遠樓景，去年12月叫價1,500萬元，最終累減370萬元或近25%，日前以1,130萬元易手，呎價14,581元，屬屋苑呎價新低。