日出康城蝕讓不絕 呢個屋苑今年錄12宗 最慘烈輸兩成走｜二手市況

二手市場續現業主蝕沽離場個案，重災區之一的將軍澳日出康城，最新有第5期A MALIBU一個兩房連儲物室以730萬元蝕沽，屬該屋苑今年迄今第12宗業主損手離場個案。

中原地產將軍澳廣場第一分行高級分區營業經理何俊傑表示，MALIBU第2B座低層B室，實用面積約552方呎，採兩房加儲物房間隔。單位坐向東北方，外望開揚翠綠山景。最初開價738萬元，微減8萬元，以730萬元沽出，呎價約13,225元。

新買家為同區換樓客

何俊傑透露，新買家為同區換樓客，鍾情單位景觀開揚翠綠，而且擁儲物房，屬空間較大的兩房戶型，議價後感合理即決定入市自用。據了解，原業主於2018年以796.9萬元入市，持貨約7年，現轉手帳面蝕66.9萬元，單位期內貶值約8%。