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地產
2025-04-09 07:30:00

日出康城蝕讓不絕 呢個屋苑今年錄12宗 最慘烈輸兩成走｜二手市況

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日出康城蝕讓不絕 呢個屋苑今年錄12宗 最慘烈輸兩成走｜二手市況

日出康城蝕讓不絕 呢個屋苑今年錄12宗 最慘烈輸兩成走｜二手市況

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二手市場續現業主蝕沽離場個案，重災區之一的將軍澳日出康城，最新有第5A MALIBU一個兩房連儲物室以730萬元蝕沽，屬該屋苑今年迄今第12宗業主損手離場個案。

中原地產將軍澳廣場第一分行高級分區營業經理何俊傑表示，MALIBU2B座低層B室，實用面積約552方呎，採兩房加儲物房間隔。單位坐向東北方，外望開揚翠綠山景。最初開價738萬元，微減8萬元，以730萬元沽出，呎價約13,225元。

新買家為同區換樓客

何俊傑透露，新買家為同區換樓客，鍾情單位景觀開揚翠綠，而且擁儲物房，屬空間較大的兩房戶型，議價後感合理即決定入市自用。據了解，原業主於2018年以796.9萬元入市，持貨約7年，現轉手帳面蝕66.9萬元，單位期內貶值約8%

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翻查資料，連同是次成交計算，MALIBU今年1月迄今至少錄得12宗帳面蝕讓成交，蝕幅介乎8%21%。蝕幅最大單位為MALIBU3A座高層B室，實用面積約597方呎，兩房加儲物房間隔，今年3月以768萬元售出，呎價約12,864元。原業主於2018年以968.2萬元入市，轉售帳面虧損200.2萬元或約20.7%

MALIBU位於康城路1號，於2019年入伙，樓齡約6年，由6座住宅大樓組成，提供1,600伙。

即睇將軍澳日出康城MALIBU放盤 (House730)

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