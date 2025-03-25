日出康城首都三房低市價甩手 業主劈價17%仍賺逾1球(多圖)｜二手樓成交

中原地產高級分區營業經理何俊傑表示，日出康城1期首都5座中低層RA室，實用面積約716方呎，屬三房套房加儲物房間隔。單位坐向西方，享園景。原叫價758萬元，放盤不足2個月，期內多次調整叫價，直至降至645萬元獲洽購，最終以630萬元沽出，累減128萬元或約16.9%，呎價約8,799元。據了解，最新成交價較屋苑同類型單位市價低超過一成。

二手交投表現回暖，有業主為求加快沽貨，不惜劈價平賣。將軍澳日出康城首都最新有三房套單位劈價17%沽出，成交價較屋苑同類型單位市價低逾一成，成交呎價約8,799元，不過原業主持貨17年，現轉售帳面仍獲利127.5萬元離場。

何俊傑透露，新買家為同區換樓客，對單位間隔及景觀均滿意，睇樓後即時還價，見價錢吸引即決定入市自用。

較 4 個月前同類單位造價低 12%

原業主於2008年以502.5萬元購入單位，持貨約17年，現轉售帳面獲利127.5萬元，單位期內升值約25.4%。資料顯示，同座低層RA室，實用面積同約716方呎，去年11月以718萬元成交，相隔4個月同類單位賣平88萬元或約12.3%。

將軍澳日出康城1期首都位於康城路1號，於2008年入伙，由5座物業組成，每座分左翼及右翼，提供2,095個單位。