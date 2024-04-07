日出康城12B期命名PARK SEASONS 主攻一至兩房 最快本周上樓書｜新盤登場

一手市場氣氛熾熱，鐵路新盤接力出擊！由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期今日(7日)正式命名為「PARK SEASONS」，提供685伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期提供685伙，主要為一房及兩房單位，當中一房佔約45%，兩房佔約55%，單位實用面積介乎約314至537方呎，最快本周內上載售樓說明書，有機會周內同步公布首張價單，目標月內進行首輪銷售。

黃光耀稱，「PARK SEASONS」原計劃今年下半年推出，惟見上一期、第12A期「SEASONS PLACE」有不少向隅客，故加快銷售步伐。「SEASONS PLACE」自3月中起推售，約兩周內累售548伙，佔全盤650伙近85%，套現約34.7億元，平均成交呎價約14,900元。