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地產
2025-01-06 22:58:45

日出康城GRAND SEASONS首推138伙 一房入場價451萬 最快下周開售｜將軍澳新盤

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日出康城GRAND SEASONS首推138伙 一房入場價451萬 最快下周開售｜將軍澳新盤

黃光耀(右)稱，「GRAND SEASONS」期望短期內公布銷售安排，最快下周展開首輪銷售。

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踏入2025年後各路新盤突變速搶攻，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」周一(6)晚上突擊公布首張價單，涉及138伙，扣除最高折扣12%後，折實售價由451.7萬元，折實呎價由13,989元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單涵蓋今期首度提供的三房一套加工作間連洗手間戶型，涉及9伙，另包括41伙一房、86伙兩房及2伙平台特色單位。首張價單提供5個付款辦法，分別為120天、180天、270天、360天現金優惠付款計劃，以及建築期付款計劃。扣除最高折扣12%後，單位折實售價由451.7萬至1,153.2萬元，折實呎價介乎13,989元18,545元。

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首張價單入場單位1B座為9E室，一房間隔，實用面積322方呎，折實價451.7萬元，折實呎價約14,025元。

日出康城GRAND SEASONS首推138伙 一房入場價451萬 最快下周開售｜將軍澳新盤

首張價單入場單位1B座為9樓E室，一房間隔，實用面積322方呎，折實價451.7萬元，折實呎價約14,025元。

黃光耀稱，今期位處整個項目大單邊，且部分單位享海景，屬「壓軸中的壓軸」，撇除樓層及景觀等因素，今次屬原價加推，期望短期內公布銷售安排，最快下周展開首輪銷售。他續稱，「SEASONS」系列首兩期迄今累售964伙，套現逾59.8億元。

「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。

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