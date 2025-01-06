日出康城GRAND SEASONS首推138伙 一房入場價451萬 最快下周開售｜將軍澳新盤

踏入2025年後各路新盤突變速搶攻，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」周一(6日)晚上突擊公布首張價單，涉及138伙，扣除最高折扣12%後，折實售價由451.7萬元，折實呎價由13,989元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單涵蓋今期首度提供的三房一套加工作間連洗手間戶型，涉及9伙，另包括41伙一房、86伙兩房及2伙平台特色單位。首張價單提供5個付款辦法，分別為120天、180天、270天、360天現金優惠付款計劃，以及建築期付款計劃。扣除最高折扣12%後，單位折實售價由451.7萬至1,153.2萬元，折實呎價介乎13,989元至18,545元。