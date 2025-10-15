日出康城LP10 標售5伙高層大戶 吸金逾1.5億｜將軍澳新盤

由南豐集團與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「LP10」 昨日(14日)以招標形式連售5伙高層大單位，套現逾1.5億元。
成交單位分別為第2座(T2-A)56樓B室，實用面積1,997方呎，連一個車位以4,330萬元售出，呎價約21,683元；而第2座(T2-A)46樓A室，實用面積1,517方呎，連一個車位以3,280萬元成交，呎價約21,622元；第2座(T2-A)32樓A室，實用面積1,523方呎，連一個車位以3,030萬元售出，呎價約19,895元。
另外2伙為第2座(T2-A)26樓A室，實用面積1,523方呎，連一個車位以3,020萬元成交，呎價約19,829元；以及第1座(T1-B)52樓B室，實用面積948方呎，售價1,576.19萬元，呎價約16,626元。
當中一位買家的家人現居於「LP10」海景大單位，因為鍾情項目無敵海景，加上間隔四正實用，故選擇購入同屋苑優質單位與家人相鄰共住。
另外，亦有兩組互為朋友的買家，因同時欣賞該項目的優美景觀、實用間隔及舒適宜人的生活環境，遂一同購入大單位自住，成為鄰居。
南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，隨著減息周期展開及境外專才持續來港，本港樓市的兩大不明朗因素正轉化為明確動力。利率下行緩解供樓負擔，實質住屋需求則為物業市場提供堅實承托。面對這個機遇，集團對後市感到樂觀，相信現在正是用家及長線投資者入市良機，對優質物業更看高一線。
「LP10」全盤共893伙，目前累沽853伙，佔全盤逾九成半單位，套現逾113億元；現僅餘40伙待售。