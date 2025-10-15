日出康城LP10 標售5伙高層大戶 吸金逾1.5億｜將軍澳新盤

由南豐集團與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「LP10」 昨日(14日)以招標形式連售5伙高層大單位，套現逾1.5億元。

成交單位分別為第2座(T2-A)56樓B室，實用面積1,997方呎，連一個車位以4,330萬元售出，呎價約21,683元；而第2座(T2-A)46樓A室，實用面積1,517方呎，連一個車位以3,280萬元成交，呎價約21,622元；第2座(T2-A)32樓A室，實用面積1,523方呎，連一個車位以3,030萬元售出，呎價約19,895元。

另外2伙為第2座(T2-A)26樓A室，實用面積1,523方呎，連一個車位以3,020萬元成交，呎價約19,829元；以及第1座(T1-B)52樓B室，實用面積948方呎，售價1,576.19萬元，呎價約16,626元。