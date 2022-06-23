日出康城Ocean Marini入伙 兩房叫租1.6萬元起 三房仲有海景?

日出康城作為近年新盤重鎮，今季再度迎來新屋苑Ocean Marini入伙，涉503伙，為區內增加更多單位，料租值持續受壓。適逢加息周期持續，不想供樓的用家，正好可趁機鋤價，平歎新盤。

Ocean Marini上月底收樓，租盤陸續推出市場，中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑現有65伙正在放租，最平的入場單位為1A座低層D室，兩房連開放式廚房間隔，望內園，實用面積472平方呎，叫租16,000元，呎租34元，與同系Marini及Grand Marini租金水平相若。伍錦基補充，屋苑管理費約每平方呎4.2至4.3元，而租金回報率則約為2.5厘。

屋苑現時錄14個成交，其中最平租盤為1A座低層D室，472平方呎，2房連開放式廚房間隔，成交租金14,000元，呎租30元。

伍錦基表示，與同系Marini及Grand Marini比較，Ocean Marini 2房租金水平相近，惟3房因景觀較佳，故租金水平較貴。Marini、Grand Marini及Ocean Marini的3房戶成交呎租分別為31元、30元及32元。屋苑1A座中層B室，3房套房連儲物室及洗手間間隔，實用面積814平方呎，叫租33000元，呎租41元，可望開揚藍塘海峽海景。