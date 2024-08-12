日出康城PARK SEASONS周五推售148伙，首涉70伙第2B座單位。(資料圖片)

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(12日)上載全新銷售安排，落實周五(16日)發售148伙，當中包括首推70伙第2B座單位。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SEASONS」系列自推售以來銷情持續熾熱，深受本地、內地及國際自住客及投資者捧場。整個系列迄今售出784伙，套現逾49.4億元，佔可售單位近八成半，穩居「撤辣後新盤銷量之冠」。有見單位已賣得「八八九九」，加上美國減息訊號清晰，預期市場將踏入減息周期，項目自上周五(9日)加推全新價單4號後，市場反應非常熱烈，故今日公布新銷售安排，落實周五發售新一批單位，重點推出全新第2B座的70伙，折實售價約453萬元起，折實呎價13,997元起。

據銷售安排顯示，是次將連同部分早前已推出的第2A座單位發售，發售當日會分為01組及10組別揀樓。優先的01組別買家須認購3至6個指定單位，而10組別可認購1至2伙；截票時間為當日下午1時。