日出康城PARK SEASONS單日連售3伙 兩房梗廚戶賣764萬｜新盤成交

其餘2伙為第2A座8樓C室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積415方呎加262方呎平台，成交價698.6萬元，呎價16,834元；而第2A座53樓C室，兩房(開放式廚房)，實用面積453方呎，售價674.4萬元，呎價14,887元。

父親節周末，會德豐地產旗下項目繼續成交熾熱。當中與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「SEASONS」系列昨日單日錄得3宗交易，合共套現約2,137.2萬元。成交價最高單位為第2A座56樓B室，兩房(梗廚)間隔，實用面積496方呎，以764.2萬元售出，呎價15,407元。

另外，會德豐地產旗下的WLAB在今日(16日)父親節下午順利舉行新書《手術刀下的生死時刻》發布啟動禮，出席嘉賓星光熠熠，包括前醫院管理局主席梁智鴻、天窗文化集團行政總裁李偉榮、會德豐集團副主席兼常務董事黃光耀、三位主筆醫生何曉輝醫生，鄭敏樂醫生及李建恩醫生、特約編輯著名作家演然、其他醫生作者、推薦序的醫學界翹楚、文化界、商界及政界嘉賓等。黃光耀表示，活動非常有意義，更預備了「PARK SEASONS」氣泡茶送贈給每位主禮嘉賓，並祝願每位父親父親節快樂。