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地產
2024-06-03 07:00:07

日出康城PARK SEASONS連沽2伙兩房 套現近1362萬｜新盤成交

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日出康城PARK SEASONS連沽2伙兩房 套現近1362萬｜新盤成交

會德豐指，整個「SEASONS系列」迄今售出761伙，套現近48億元。(資料圖片)

6月份首個周末，會德豐地產旗下樓盤繼續受買家追捧。港鐵康城站商場上蓋新盤、與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」最新售出2伙，合共套現約1,361.8萬元。

當中第2A51D室，兩房開放式廚房間隔，實用面積436方呎，成交價655.5萬元，呎價約15,034元；另第2A10B室，兩房梗廚間隔，實用面積496方呎，以706.3萬元售出，呎價約14,240元。

發展商指，整個「SEASONS系列」迄今售出761伙，套現近48億元。「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

MIAMI QUAY I三房套呎售2.57

另外，會德豐地產旗下合作項目、啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」亦錄一宗新成交，單位為第121A室，屬三房一套(梗廚)加工作間連洗手間間隔，實用面積716方呎，成交價1,844.9萬元，呎價約25,767元。該盤自現樓登場後，短短3個星期速沽31伙，套現近3.9億元。

「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。

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