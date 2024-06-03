日出康城PARK SEASONS連沽2伙兩房 套現近1362萬｜新盤成交

6月份首個周末，會德豐地產旗下樓盤繼續受買家追捧。港鐵康城站商場上蓋新盤、與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」最新售出2伙，合共套現約1,361.8萬元。

當中第2A座51樓D室，兩房開放式廚房間隔，實用面積436方呎，成交價655.5萬元，呎價約15,034元；另第2A座10樓B室，兩房梗廚間隔，實用面積496方呎，以706.3萬元售出，呎價約14,240元。

發展商指，整個「SEASONS系列」迄今售出761伙，套現近48億元。「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。