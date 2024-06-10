日出康城PARK SEASONS連環售出2伙兩房 呎價逾1.4萬｜新盤成交

港鐵商場上蓋新盤備受買家追捧，由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」最新連環售出2伙，合共套現約1,361.8萬元。 其中包括第2A座30樓A室，採兩房開放式廚房設計，實用面積448方呎，以665.2萬元售出，呎價約14,848元。另為第2A座25樓A室，同屬實用面積448方呎兩房開放式廚房單位，成交價658.6萬元，呎價約14,701元。至於整個「SEASONS」系列迄今售出763伙，套現逾48.1億元。 「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

MIAMI QUAY I 開放式戶逾 555 萬沽 另外，會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I」亦於端午節長假期首日錄得成交，單位為第2座5樓E室，屬開放式間隔，實用面積250方呎，以555.8萬元售出，呎價約22,232元。 據了解，客人鍾情項目位於三面環海的Park Peninsula，項目更坐擁合共逾7.5萬呎臨海會所及藝術園林 ，挾啟德「智慧綠色集體運輸系統」及啟德體育園開幕在即等機遇，潛力無限。發展商指，項目自現樓登場後速售33伙，套現逾4億元。