日出康城SEASONS系列五一黃金周長假售出12伙 一房呎售1.53萬｜新盤成交

至於成交呎價最高單位為「SEASONS PLACE」第3B座61樓E室，一房開放式廚房間隔，實用面積322方呎，以495.3萬元售出，呎價約15,382元。

其中昨日(5日)售出4伙，成交價由495.3萬至659.2萬元，呎價介乎14,552元至15,382元。當中成交價最高單位為「PARK SEASONS」第2A座40樓C室，兩房開放式厨房間隔，實用面積453方呎，成交價659.2萬元，呎價約14,552元。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」成交不斷，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整個SEASONS系列於五一黃金周長假期期間合共錄得12宗成交；而開售迄今沽出714伙，佔可售單位逾87%，套現近45.3億元。

「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

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