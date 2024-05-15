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地產
2024-05-15 21:02:55

日出康城SEASONS系列單日沽2伙 一房呎售1.56萬｜新盤成交

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日出康城SEASONS系列單日沽2伙 一房呎售1.56萬｜新盤成交

整個「SEASONS」系列迄今速沽718伙，佔可售單位近88%，套現逾45.4億元。(資料圖片)

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」於今日(15)佛誔假期續獲買家捧場，單日錄得兩宗成交。

售出單位包括「SEASONS PLACE」第3B35C室，實用面積338方呎，一房開放式廚房間隔，成交價530.1萬元，呎價約15,683元。而「PARK SEASONS」第2A23A室，實用面積448方呎，兩房開放式廚房間隔，以657.5萬元售出，呎價約14,676元。

發展商表示，整個「SEASONS」系列迄今速沽718伙，佔可售單位近88%，套現逾45.4億元。

「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)

即睇日出康城PARK SEASONS最新資訊 (House730)

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