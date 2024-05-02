日出康城SEASONS系列單日連沽3伙 兩房呎售1.5萬｜新盤成交

成交單位包括「PARK SEASONS」第2A座42樓B室，實用面積496方呎，兩房梗廚間隔，成交價746.2萬元，呎價約15,044元；而屋苑第2A座52樓C室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，以673.5萬元售出，呎價約14,868元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SEASONS PLACE」與「PARK SEASONS」迎五一黃金周機遇，深受本地和內地買家捧場，銷情持續熱烈，單日連錄3宗成交。他稱，整個「SEASONS」系列開售迄今速沽704伙，佔可售單位逾86%，套現逾44.5億元。

「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。