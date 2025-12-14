日出康城SEASONS系列會所連園林佔地9.8萬呎 打造8大水主題設施(多圖有片)｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列現樓住客會所「Seasons Retreat」率先曝光，連同園林共逾98,000方呎。 會所包括「Seasons Garden四季庭園」、「Tea Academy茶道亭」、「Blossom樱之茶座」及禪意庭園「Moving Rocks元信庭園」，園林景致注入京都Urban Retreat元素，享受動與靜的療癒哲學，讓住戶享受Resort級度假式寫意生活。

8 大水主題 會所打造8大水主題設施，今日率先開放當中7個，包括全長約50米「The Kamo室外園林游泳池」、「Jacuzzi水力湧泉」、以噴泉水景，配合音樂及色彩投影營造精彩感官盛宴的「Lagoon光影動感覺池」、全長約22米「The Crystal室內琉璃星映池」及設趣緻噴水及玩樂裝置的「Kiddle兒童嬉水園」