日出康城SEASONS系列連售3伙 套現逾1600萬｜新盤成交

成交單位包括會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」售出第3B座10樓及30樓的C室，實用面積338方呎，均屬一房間隔，分別以508萬元及497.5萬元成交，呎價分別為15,030元及14,719元。

另第12B期「PARK SEASONS」亦錄1宗成交，單位為第2A座19樓A室，兩房間隔，實用面積448方呎，成交價654.2萬元，呎價約14,603元。

據悉，整個SEASONS系列至今速售707伙，佔可售單位逾86%，套現逾44.935億元。

「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

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