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地產
2024-05-03 11:34:32

日出康城SEASONS系列連售3伙 套現逾1600萬｜新盤成交

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日出康城SEASONS系列連售3伙 套現逾1600萬｜新盤成交

黃光耀表示，整個「SEASONS」系列開售迄今速沽707伙，佔可售單位逾86%，套現逾44.935億元。(資料圖片)

假期旺市持續，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，内地五一黃金周長假期間，SEASONS系列繼續深受本地和內地買家捧場，周四(2)再錄3宗成交，套現約1,659.7萬元

成交單位包括會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」售出第3B10樓及30樓的C室，實用面積338方呎，均屬一房間隔，分別以508萬元及497.5萬元成交，呎價分別為15,030元及14,719元。

 

PARK SEASONS兩房654萬沽

另第12B期「PARK SEASONS」亦錄1宗成交，單位為第2A19A室，兩房間隔，實用面積448方呎，成交價654.2萬元，呎價約14,603元。

據悉，整個SEASONS系列至今速售707伙，佔可售單位逾86%，套現逾44.935億元。

「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)

即睇日出康城PARK SEASONS最新資訊 (House730)

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