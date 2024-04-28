日出康城SEASONS系列銷量突破700伙 吸金逾44.3億｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」迎撤辣黃金機遇，銷情持續熱烈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SEASONS PLACE」昨日(27日)單日連錄2宗成交，其中第3B座29樓C室，實用面積338方呎，一房間隔，以496.5萬元售出，呎價約14,689元；另1伙為第3B座25樓C室，實用面積338方呎，同為一房間隔，成交價491.9萬元，呎價約14,553元。至於整個「SEASONS」系列迄今累沽701伙，佔可售單位近86%，套現逾44.3億元。

黃光耀化身「米芝蓮餅神」送上精美西餅

黃光耀昨日更化身「米芝蓮餅神」，為一眾睇樓客人及辛勤的代理夥伴，送上一系列精美西餅，喻意項目深受「西餅客(大手客)」追捧，鍾情其位處康城站商場上蓋的便利，主打一房及兩房戶，價錢吸引，租務回報看俏。西餅更囊括多種口味，色彩繽紛，非常豐富，與項目的「四季豐盛」主題互相呼應。