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地產
2024-04-28 17:06:01

日出康城SEASONS系列銷量突破700伙 吸金逾44.3億｜將軍澳新盤

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日出康城SEASONS系列銷量突破700伙 吸金逾44.3億｜將軍澳新盤

黃光耀(左)表示，「SEASONS」系列迄今累沽701伙，佔可售單位近86%，套現逾44.3億元。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」迎撤辣黃金機遇，銷情持續熱烈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SEASONS PLACE」昨日(27)單日連錄2宗成交，其中第3B29C室，實用面積338方呎，一房間隔，以496.5萬元售出，呎價約14,689元；另1伙為第3B25C室，實用面積338方呎，同為一房間隔，成交價491.9萬元，呎價約14,553元。至於整個「SEASONS」系列迄今累沽701伙，佔可售單位近86%，套現逾44.3億元。

黃光耀化身「米芝蓮餅神」送上精美西餅

黃光耀昨日更化身「米芝蓮餅神」，為一眾睇樓客人及辛勤的代理夥伴，送上一系列精美西餅，喻意項目深受「西餅客(大手客)」追捧，鍾情其位處康城站商場上蓋的便利，主打一房及兩房戶，價錢吸引，租務回報看俏。西餅更囊括多種口味，色彩繽紛，非常豐富，與項目的「四季豐盛」主題互相呼應。

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「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)

即睇日出康城PARK SEASONS最新資訊 (House730)

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