日圓匯率低水 買樓跟著車站走 收租有保證(有圖)｜海外物業

不少日本房地產高端專業投資者終極目標是投資全幢物業，全因可擁有全幢建築及其所在的土地。全幢物業擁土地永久業權，兼具重建價值，比單一單位更具投資潛力。
根據日本國家旅遊局資料顯示，2023年訪日遊客旅遊消費額共計達到5.3065萬億日元**，創下歷史新高的紀錄，更首次突破日政府全年5萬億日元的目標。現時日本股票市場及旅客人數都表現強勁，加上日元匯率低水，日元兌港元早前曾跌破「5算」，見34年的低位，現時入手日本樓可享樓價大折讓，成為國際房地產投資者的新寵。
「Villa檢見川濱」位於千葉縣千葉市美濱區，屬現樓公寓大廈，樓高3層，全幢合共15戶，包括13戶1K(開放式單位)及2戶1LDK (一房單位)，單位建築面積由26.08至30.86方米(約281至332方呎)，總建築面積約401.93方米(約4,326方呎)。項目最新來港推售，中原地產將於本周末於尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓舉行展銷會，全幢售價約2.47億日元(約1,200萬港元)，估計租金回報率約5.27厘。
住戶可享15分鐘生活圈
千葉縣毗鄰東京，除了有「東京迪士尼樂園」、「東京迪士尼海洋」及「鴨川海洋世界」等全國知名的主題公園以外，還有許多充分利用海洋等大自然魅力的旅遊景點，而且成田機場也位於千葉縣內，周邊居住需求龐大，租賃市場活躍。
美濱區是日本千葉市的行政區之一，位於千葉市西部。轄內大部分的土地都是在東京灣內填海造陸所產生出的海埔新生地。區內大多屬住宅用地，以及為了支持居民生活而衍生的不少文教、學校、行政與商業等設施。
「Villa檢見川濱」住戶可享15分鐘生活圈，附近有多間食肆、真砂公園(Masago Park)、雜房店(Yaoko)、百貨公司(AEON STYLE Kemigawahama)、東京齒科大學 - 千葉牙科中心(Tokyo Dental College–Chiba Dental Center)等，完全滿足居民的生活所需。由項目步行約14分鐘可到達JR京葉線檢見川濱站，車程約24及34分鐘分別直達舞濱車站及東京車站，車程約20及36分鐘分別到千葉車站及船橋車站。乘坐JR線約19分鐘即可到達三井奧特萊斯購物城(Mitsui Outlet Park)，交通往來十分方便。
項目基本資料︰
項目名稱：Villa檢見川濱
地址：Chibaken, chibashi, mihamaku, masago 2-12-7
千葉市美濱區真砂二丁目12番7
發展商：Architect Developer, Inc.
業權：永久業權
總戶數：合共15戶(1K：13戶、1LDK：2戶)
單位間隔及實用面積：1K (開放式單位)：總建築面積26.08-26.54方米；1LDK (一房單位)：總建築面積30.86方米
設施：單車停泊處
竣工年份：現樓
香港區策劃及銷售代理：中原地產代理（海外）有限公司
客戶查詢熱線：8300 0295 黃小姐
展銷資訊：
日期：2024 年5月11日(周六) - 5月12日(周日)
開放時間：上午11時至下午6時
地點：九龍尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓
活動時間：下午2時30分
活動內容：日本大東京「全幢」住宅物業投資策略指南