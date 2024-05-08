日圓匯率低水 買樓跟著車站走 收租有保證(有圖)｜海外物業

不少日本房地產高端專業投資者終極目標是投資全幢物業，全因可擁有全幢建築及其所在的土地。全幢物業擁土地永久業權，兼具重建價值，比單一單位更具投資潛力。

根據日本國家旅遊局資料顯示，2023年訪日遊客旅遊消費額共計達到5.3065萬億日元**，創下歷史新高的紀錄，更首次突破日政府全年5萬億日元的目標。現時日本股票市場及旅客人數都表現強勁，加上日元匯率低水，日元兌港元早前曾跌破「5算」，見34年的低位，現時入手日本樓可享樓價大折讓，成為國際房地產投資者的新寵。