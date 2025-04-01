日本城創辦人沽東半山豪宅四房連車位 帳面勁蝕四成｜二手市況

豪宅市場蝕讓個案一單接一單，繼九龍半山超級豪宅緹山有洋房以帳面損失2,800萬元易手後，東半山肇輝臺6號最新有四房連車位以5,200萬元沽出，帳面更勁蝕3,378.5萬元或約四成，成為今年蝕讓金額最大個案，而單位原業主為日本城創辦人劉栢輝。
市場消息透露，上述成交單位為肇輝臺6號中層B室，實用面積約2,697方呎，四房間隔，原連一個車位以6,880萬元放售，最終累減1,680萬元或約24.4%，至約5,200萬元沽出，呎價約19,281元。
據悉，單位原業主為日本城創辦人劉栢輝，於2014年以8,498.5萬元一手入市，同年再斥80萬元購入一個車位，總買入價為8,578.5萬元，持貨約11年，現轉售帳面勁蝕3,378.5萬元，單位期內貶值約39.4%。
劉栢輝一直為豪宅市場常客，翻查資料，他於2020年斥資接近1.8億元購入南區深水灣徑8號一個分層單位，當時須付15%「辣稅」，涉及稅款達2,694萬元；另曾購入九龍站凱旋門及柯士甸GRAND AUSTIN物業。
根據傳媒報道，劉栢輝於1991年創辦日本城，首間分店設於北角，當時貨品以10元均一價發售。他稱自己一生有兩個心願，第一個是自己創辦的公司上市，另一個是成為馬主。其後公司於2013年上市，他在2017年退下火線，專心投入養馬生活，先後飼養「家品大王」、「家品皇者」、「浪漫勇士」，其中香港馬王「浪漫勇士」出賽以來的累積總獎金達2.7億元，續居全球之首。
肇輝臺6號於2010年入伙，只有1座住宅大廈，提供24個單位，實用面積由2,805至2,816方呎。