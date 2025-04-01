日本城創辦人沽東半山豪宅四房連車位 帳面勁蝕四成｜二手市況

豪宅市場蝕讓個案一單接一單，繼九龍半山超級豪宅緹山有洋房以帳面損失2,800萬元易手後，東半山肇輝臺6號最新有四房連車位以5,200萬元沽出，帳面更勁蝕3,378.5萬元或約四成，成為今年蝕讓金額最大個案，而單位原業主為日本城創辦人劉栢輝。

市場消息透露，上述成交單位為肇輝臺6號中層B室，實用面積約2,697方呎，四房間隔，原連一個車位以6,880萬元放售，最終累減1,680萬元或約24.4%，至約5,200萬元沽出，呎價約19,281元。

據悉，單位原業主為日本城創辦人劉栢輝，於2014年以8,498.5萬元一手入市，同年再斥80萬元購入一個車位，總買入價為8,578.5萬元，持貨約11年，現轉售帳面勁蝕3,378.5萬元，單位期內貶值約39.4%。