日本覓優質盤 與精英為鄰 銀座東惠比壽 兩大好選擇

香港人持特區護照以觀光、商務或探親等短期停留為目的入境日本,最多都可在日本停留90天,毋須申請簽證。這樣方便的條款,吸引不少港人經常到訪日本,甚至有旅居日本的念頭,在日本置業令旅居有家的感覺,且更方便舒服。想像一下,住在東京最時尚、最便利的地段,每天步行幾分鐘就能到銀座或惠比壽,享受頂級美食、購物和寧靜的綠意花園,這種生活多寫意!最近一年,日㘣兌港元持續低位徘徊,把握這個黃金機會,除了到日本瘋狂購物外,值得關注日本房地產。 想找個穩健又增值的投資?買東京房產就對了!東京作為全球第四大經濟體的核心城市,具有無可比擬的穩定性。日本官方今年初公布,東京人口約1,419.6萬人;2024年居民人口流動報告顯示,東京都的「流入人數」與「流出人數」的差值為淨流入約7.93萬人,較2023年進一步增加1.1萬人。

首都圈一都三縣人口佔比創紀錄 隨著社會經濟活動回歸正常,東京也恢復吸引力,淨流入人口從2022年起連續3年增加。首都圈一都三縣的人口佔全國總人口的29.9%,創歷年最高紀錄。 去年日本創下36.9萬名國際遊客的新紀錄,顯示該國旅遊業的強勁經濟貢獻。根據日本厚生勞動省公布薪資統計,2024年12月日本勞工平均薪資較去年同月大增4.8%,連續第36個月增長,創1997年1月以來、28年最大增幅。外國投資參與及旅遊業、商業活動的回暖,讓東京房地產蓄積充沛動能。 據日本國土交通省於今年3月公布的「地價公示」,全日本地價最高地點再由「東京都中央區銀座四丁目」商業地奪得,並為連續第19年蟬聯。而東京住宅地價排行榜結果顯示,有13個地點每坪超過1,000萬日圓,69個地點超過500萬,且多數區域比去年上漲超過10%。 去年底,私募股權巨頭黑石集團以26億美元(約3,900億日圓)收購位於東京市中心的東京Garden Terrace紀尾井町綜合商業地產,證明東京房地產吸引力,日本被大型地產代理連續5年成為亞太區跨境房地產投資首選。本地及海外投資者積極收購住宅,尤其是收益穩定、地段優越物件。出租回報穩定,轉手市場活躍,特別是高端物業如東京都中央區、澀谷區,地價持續升、租務需求強勁。 銀座地價續攀升 成房產常青樹 中央區銀座是東京心臟地帶,土地價值持續攀升,是東京房地產的常青樹。銀座東新建住宅屈指可數,每個單位都是市場稀缺資源。作為這裡業主,社交資本:與各國精英為鄰,自然融入高端社交圈,在亞洲金融中心擁有立足之地,是眼光獨到象徵。 惠比壽綠地密度高 吸高端租客 惠比壽以其獨特的文化氛圍和休閒生活方式吸引著東京乃至全球的精英階層,包括創意產業人士、跨國企業高管等。吸引高端租客的幾個關鍵因素包括這裡有惠比壽花園廣場、東京都攝影美術館等文化地標、金融精英、醫療科技專家等,大量設計師品牌和本土創意店舖,特色咖啡館及綠地密度相當高。 隨著國際資本持續湧入東京房地產市場,銀座東和惠比壽區域的優質物業將繼續保持其市場領先地位。投資者可以根據自身需求和投資策略,選擇銀座東的分拆公寓獲取生活體驗與身份價值,或選擇惠比壽的整幢物業獲取穩定現金流與資本增值。 無論您是尋找終身居所還是追求卓越投資回報,東京的這兩個頂級住宅區都將為您提供無與倫比的機會。這不僅是對財富規劃,更是對生活品質和社會資本的長遠投資。

