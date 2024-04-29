旭日屯門千伙住宅新盤命名「黃金海灣」 第1期意嵐涉692伙｜新盤登場

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，「意嵐」已申請預售樓花同意書，籌備工作已屆尾聲，會盡快展開銷售工作。他指，「黃金海灣」寓意為項目毗鄰的黃金泳灘尊貴地段的延續，僅需約兩分多鐘步程便可直達黃金泳灘，整個項目有約七成單位可享青山灣海景，設計概念為「心動呼吸，連繫山水」。項目第1期名稱「意嵐」源於項目鄰近山巒，遠眺大嶼山景致，身處其中可感受山巒的浩瀚氣息，享受遼闊景致帶來的心曠神怡，務求為住戶打造海岸寫意生活。

定價參考區內一手及二手造價

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，「黃金海灣」由4座住宅大樓組成，合共提供1,323伙。第1期「意嵐」由2座住宅大樓組成，提供692伙，單位戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房，另設特色戶；至於第2期則提供631伙。他表示，項目定價會參考區內一手及二手造價，「黃金海灣」作為集團首個在港住宅發展項目，對其質素相當有信心，而預計入伙日期為2025年11月21日，樓花期長約19個月。

資料顯示，項目地皮原由內房佳兆業(1638)於2020年以35億元撃敗15家財團投得，為佳兆業首次在港投得官地；惟市傳為解決流動性問題，其後以37.7億元售予有「玩具大王」之稱、旭日國際集團主席蔡志明。