旭日屯門黃金海灣第2期命名「珀岸」 提供631伙 兩房佔四成｜新盤登場

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期周四(2日)正式命名為「珀岸」(The Reserve)，提供631伙，戶型由開放式至三房，另設特色單位，當中兩房佔256伙或約四成，日內上載售樓說明書，預計下周公布首張價單，農曆新年前上載銷售安排。

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目自去年7月推售第1期「黃金海灣．意嵐」以來，迄今累沽445伙，平均成交呎價逾1.1萬元，套現逾15.3億元，有見市場反應理想，故推出第2期「珀岸」應市，部署明日(3日)率毛開放一個全新連裝修示範單位予傳媒參觀。