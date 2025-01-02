旭日屯門黃金海灣第2期命名「珀岸」 提供631伙 兩房佔四成｜新盤登場

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期周四(2日)正式命名為「珀岸」(The Reserve)，提供631伙，戶型由開放式至三房，另設特色單位，當中兩房佔256伙或約四成，日內上載售樓說明書，預計下周公布首張價單，農曆新年前上載銷售安排。
旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目自去年7月推售第1期「黃金海灣．意嵐」以來，迄今累沽445伙，平均成交呎價逾1.1萬元，套現逾15.3億元，有見市場反應理想，故推出第2期「珀岸」應市，部署明日(3日)率毛開放一個全新連裝修示範單位予傳媒參觀。
李炳餘指出，「珀岸」取名源於「琥珀」，意指美好、明亮及珍貴獨特，並象徵為住戶帶來獨一無二的舒適奢華海灣生活。項目處於自然環繞之地，鄰近山巒，遠眺大嶼山景致，身處其中可感受山巒的浩瀚氣息，享受遼闊景致帶來的心曠神怡，務求為住戶打造海岸寫意全新體驗。他補充，今期近九成單位享有青山灣海景，讓住戶飽覽黃金泳灘的醉人海景。
旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，「珀岸」分層單位涵蓋10款戶型，開放式提供72伙、一房設166伙、兩房涉256伙，以及三房佔79伙，實用面積介乎304至900方呎；另有58伙特色單位，實用面積介乎269至1,329方呎。他續稱，單位定價會參考市況及第1期成交價，並因應單位戶型質素及景觀而定。
「黃金海灣．珀岸」預計關鍵日期為2025年11月21日，樓花期不足1年。