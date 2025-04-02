旺市料延續至今季 5新盤月內待推 涉近2700伙

「SIERRA SEA」於今年2月進行命名，由4座住宅大樓組成，提供781伙，預計今年12月入伙。新地目標樓盤於本月推售，近期積極為該盤宣傳，如在旗下商場舉辦巡迴展覽，而位於西沙GO PARK內的逾1萬方呎「Sai Sha Gallery」已開放予公眾參觀，方便準買家了解樓盤及周邊環境。

樓市氣氛熾熱，上月錄約2,400宗成交，按月增近1倍並創5個月新高。總結首季銷量逼近4,400宗，與去年第四季約4,600宗拉近。踏入4月，多個新盤已密鑼緊鼓部署出擊，據本報統計，最少有5盤共涉近2,700伙可推售，當中不乏矚目大型項目，包括新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」，預計快將公布獲批預售。

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MIAMI QUAY II有望短期內開價

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德「MIAMI QUAY II」已於上月公布樓書，設3座住宅大樓，提供571伙，實用面積251至1,426方呎，涵蓋開放式至四房，主打一房及兩房，合共佔比約88%。今期大部分單位屬500方呎以下，預計短期內公布首張價單。

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長江實業集團(1113)今年「重頭戲」的啟德「Victoria Blossom」第1期已於去年底獲批預售，提供307伙，主打兩房及三房，賣點之一為大部分單位可享維港海景。