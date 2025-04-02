熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-04-02 04:29:50
日報

旺市料延續至今季 5新盤月內待推 涉近2700伙

分享：
SIERRA SEA

「SIERRA SEA」提供781伙，預計快將獲批預售。 (蘇文傑攝)

adblk5

樓市氣氛熾熱，上月錄約2,400宗成交，按月增近1倍並創5個月新高。總結首季銷量逼近4,400宗，與去年第四季約4,600宗拉近。踏入4月，多個新盤已密鑼緊鼓部署出擊，據本報統計，最少有5盤共涉近2,700伙可推售，當中不乏矚目大型項目，包括新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」，預計快將公布獲批預售。

「SIERRA SEA」於今年2月進行命名，由4座住宅大樓組成，提供781伙，預計今年12月入伙。新地目標樓盤於本月推售，近期積極為該盤宣傳，如在旗下商場舉辦巡迴展覽，而位於西沙GO PARK內的逾1萬方呎「Sai Sha Gallery」已開放予公眾參觀，方便準買家了解樓盤及周邊環境。

adblk6

即睇西沙 SIERRA SEA最新資訊

MIAMI QUAY II有望短期內開價

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德「MIAMI QUAY II」已於上月公布樓書，設3座住宅大樓，提供571伙，實用面積251至1,426方呎，涵蓋開放式至四房，主打一房及兩房，合共佔比約88%。今期大部分單位屬500方呎以下，預計短期內公布首張價單。

即睇啟德 MIAMI QUAY II最新資訊

長江實業集團(1113)今年「重頭戲」的啟德「Victoria Blossom」第1期已於去年底獲批預售，提供307伙，主打兩房及三房，賣點之一為大部分單位可享維港海景。

即睇啟德 Victoria Blossom最新資訊

港島方面，太古地產(1972)柴灣「海德園」第1期提供592伙，已於今年1月獲批預售，有機會本月出擊。另由新世界牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第5A期周一命名為「滶晨」，提供447伙，正準備樓書等工作，有望月內應市。

即睇柴灣 海德園 第1期最新資訊

即睇柴灣 海德園 第2期最新資訊

即睇黃竹坑 滶晨最新資訊

陳永傑料次季一手成交錄5000宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，第二季購買力料由細價樓蔓延至中價及豪宅市場，本月有不少大型新盤開售，料發展商續採取先量後價策略，旺市有望延續至今季，料可錄5,000宗一手成交。

adblk7

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad