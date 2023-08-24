旺角新盤｜千望增置業優惠 折扣最高達24% 周日開賣21伙

遠洋集團(3377)旺角「千望」已屆現樓，最新上載修訂價單及銷售安排，特別增設90天及150天現金付款計劃及額外優惠，折扣優惠最高達24%，折實入場價為433.6萬元，折實呎價由20,190元起，另提供「提前成交現金回贈」。發展商同時公布銷售安排，將於周日(27日)推出21伙以價單形式發售。

遠洋集團銷售及市場事務總監張詩韻表示，「千望」開售迄今累沽62伙，成交金額逾3.55億元，平均成交呎價近2.4萬元。項目已完成交樓程序，會所設施已投入服務，開放予住客使用。

買家提前成交可享現金回贈

張詩韻指，為協助更多買家入市，集團決定推出全新付款辦法，特別增設90天及150天現金付款計劃，以及其他額外優惠，按不同戶型計算，折扣及優惠最高由20%至24%不等。最新上載的修訂價單涉及21伙，包括11個標準單位及10個特色單位。若買家於簽署臨時買賣合約後60天內提前成交，可享有樓價2%作為「提前成交現金回贈」；若在30天內提前成交，更可享有樓價4%作為「提前成交現金回贈」，可用作支付樓價部分餘款。