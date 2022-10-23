旺角新盤｜雋薈連沽10伙 平台特色戶558.5萬成交創近月新高

市區新盤銷情不俗，由益兆集團及俊和合作發展的旺角雋薈，於新一份《施政報告》公布翌日(20日)，連環沽出約10伙。俊和物業發展控股總經理陳健強表示，包括2伙特色戶成交。其中3樓F室連平台單位，實用面積約193方呎，以558.5萬元售出，創近月成交價新高紀錄，呎價約28,938元；而項目全數平台特色單位已沽清。

陳健強指，雋薈共提供120伙開放式單位，實用面積介乎152至228方呎，開售至今累售近七成單位，累計套現金額近3.5億元。

他稱，《施政報告》重點針對土地及房屋供應等項目，尤其建屋造地方面態度積極，相信配合吸人才、重基建的措施，長遠樓市發展趨明朗化。過去本港土地發展步伐緩慢，行政程序需時長。他指，集團樂見政府承諾簡化造地程序，增加土地供應，並推進北部都會區大型項目工程，調高地積比率，善用土地資源。此外，有關研究放寬申請強拍門檻、簡化法律程序，將有助釋放市區土地，加快舊區重建速度。期望政府可以提出更多細節，集團將積極尋找機會，與投資伙伴物色合適的項目發展。

冀「撤辣」及放寬檢疫安排 提振本地經濟

陳健強表示，本港經濟未全面復甦，然而政府未有宣布全面「撤辣」，僅提出向合資格外來人才退還在港置業的額外印花稅，對樓市提振作用有限。他期望政府能夠因時制宜，適度鬆綁，釋放市場動力，重整置業階梯。同時亦促請政府放寬防疫措施，應盡快落實「0+0」，以助社會早日復常，加強本港及海外企業投資信心。