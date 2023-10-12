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地產
2023-10-12 21:04:03

旺角新盤｜ONE SOHO更新部分價單增折扣優惠 變相減價最多20%

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旺角新盤｜ONE SOHO更新部分價單增折扣優惠 變相減價最多20%

旺角「ONE SOHO」剛更新第3號及第5號價單，新增90天付款計劃及「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」，取代原有的建築期付款計劃。(資料圖片)

市區現樓新盤展開新攻勢，信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展旺角「ONE SOHO」剛更新第3號及第5號價單，新增90天付款計劃及「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」，取代原有的建築期付款計劃。

買家若採用「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」，可享17.5%折扣；另外指定單位額外享有1.5%8.5%折扣，即最高可享19%26%折扣優惠。在不同折扣率下，是次涉及指定單位折實售價由約620.1萬至715.1萬元，折實呎價介乎20,006元至25,092元。

發展商指出，為針對高才等買家的置業需求，這批指定單位更特設首年免息免供八成一按，讓買家可更靈活調配資金。此外，買家亦享代繳印花稅、提早成交及沒有使用貸款的現金回贈，這三項優惠相當於樓價8%，即最高折扣連同現金回贈可達樓價約32%，較原本最高總折扣14.5%，多出約18%

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一房賣平145

12A8指定單位作例子，實用面積310方呎，一房間隔，定價838.1萬元，原先折實售價為716.57萬元，但以最新26%折扣計算，折實售價降至620.19萬元，變相減價13.5%或96.38萬元。若再扣除3%代繳印花稅及最高5%現金回贈後，單位實際樓價約571.5萬元，呎價約18,436元，較今年3月公布的原本折實售價平約145萬元或約20%

即睇旺角ONE SOHO最新資訊 (House730)

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