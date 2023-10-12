旺角新盤｜ONE SOHO更新部分價單增折扣優惠 變相減價最多20%

市區現樓新盤展開新攻勢，信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展旺角「ONE SOHO」剛更新第3號及第5號價單，新增90天付款計劃及「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」，取代原有的建築期付款計劃。

買家若採用「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」，可享17.5%折扣；另外指定單位額外享有1.5%至8.5%折扣，即最高可享19%至26%折扣優惠。在不同折扣率下，是次涉及指定單位折實售價由約620.1萬至715.1萬元，折實呎價介乎20,006元至25,092元。

發展商指出，為針對高才等買家的置業需求，這批指定單位更特設首年免息免供八成一按，讓買家可更靈活調配資金。此外，買家亦享代繳印花稅、提早成交及沒有使用貸款的現金回贈，這三項優惠相當於樓價8%，即最高折扣連同現金回贈可達樓價約32%，較原本最高總折扣14.5%，多出約18%。