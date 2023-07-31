旺角新盤｜ONE SOHO會所採曼克頓Soho區設計 戶外花園如城市綠洲｜多圖

信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展旺角「ONE SOHO」最新已取得滿意紙，部署8月初陸續發信通知業主收樓，8月中以現樓形式推售餘下單位，強調會繼續以市價推出，而項目管理費為每方呎約5元。

發展商早前開放「ONE SOHO」住客會所予傳媒參觀，會所名為「THE CLUBHOUSE」，由著名設計師via.設計，以紐約曼克頓Soho區為設計藍本。「THE CLUBHOUSE」設施由3個主要部分組成，包括宴會廳THE GREAT ROOM、共享休閒空間THE ROASTERY，以及戶外花園SKY GARDEN。

「THE CLUBHOUSE」設施包括宴會廳THE GREAT ROOM、閲讀室ANTEROOM、共享休閒空間THE ROASTERY、戶外花園SKY GARDEN、室外休閒空間THE PAVILION、休閒雅座THE BAR以及健身室THE GYM等。