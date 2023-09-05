旺角新盤｜ONE SOHO累沽191伙 部署月內開放全新現樓示範單位

田兆源指，項目的租務交投活躍，目前最高呎租的租務成交來自中層A室，實用面積約285方呎，一房間隔，月租18,000元，呎租逾63元。以業主買入價718萬元計算，可享3厘租金回報。

市區現樓新盤積極部署，信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展旺角「ONE SOHO」於上月開始交樓，信置執行董事田兆源表示，截至昨日(3日)，已有逾100伙業主完成收樓；而項目迄今累售191伙，平均成交呎價約23,800元。他透露，將設全新現樓一房附裝修示範單位，部署月內對外開放，並考慮提供創新專才按揭計劃。

與社企合作設計咖啡禮盒作入伙禮物

信置品牌及設計部總經理蔣菁菁表示，集團是次與積極推動共融理念的社會企業Mosi Mosi無事無事研究所合作設計咖啡禮盒，配上掛耳咖啡和精美的咖啡杯，作為一份別具意義的入伙禮物送給項目的準業主。禮盒的理念源於「ONE SOHO」猶如繁華鬧市中一片寧靜的綠洲，業主可以享受於城市與大自然環境中，帶出一種舒適的生活；掛耳咖啡由台灣新鮮炒豆調配莫扎特和蜂鳥口味，入口芳香撲鼻，希望能盡情享受生活，為新入伙的ONE SOHO業主送上真致的祝福。禮盒內精美的插畫由無事無事研究所的不同能力藝術家蕭偉邦(邦邦)共同創作，充分體現共融合作。

無事無事研究所設計總監梁雯蕙稱，無事無事研究所是一間以人為本的設計工作室，其背後哲學理念來自於廣東話的「無事無事」，意思是生活上遇到什麼困難也好，也要抱緊不用擔心「There is no worry」的精神。透過人性化的設計、與不同能力人士共同繪畫與設計企業禮品與生活用品，希望共融能成為大家生活中的一部分，藉此喚起大眾對弱勢社群的關注

不同能力藝術家蕭偉邦(邦邦)指，是次為「ONE SOHO」繪畫的時候，發現旺角有很多不同的大廈，希望大家在熱鬧的城市中也能找到寧靜舒適的地方，可以舒適地享受人生，例如聽音樂、看書及踏單車等，祝各位新住户也有一個美好居住環境。

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