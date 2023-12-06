旺角柏齡大廈低層全層連租約放售 意向價約2700萬｜工商舖市況

本港人口老化愈見明顯，對安老院舍的需求隨之增加，令個別具院舍租約的物業有價有市，投資潛力看高一線。有業主見現時市面上連院舍租約的物業盤源矜罕，趁勢放售位於旺角柏齡大廈的全層院舍物業，冀吸引長線投資者入市。中原(工商舖)以獨家代理形式處理銷售事宜，物業意向價約2,700萬元。

中原(工商舖)寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，是次放售物業位於旺角窩打老道57至59號柏齡大廈二樓全層，面積約4,000方呎，以連租約形式放售，叫價約2,700萬元，意向呎價為約6,750元。原業主於2021年3月以約2,000萬元購入，若以意向價易手，帳面料可獲利約700萬元或35%。