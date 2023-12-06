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地產
2023-12-06 17:17:34

旺角柏齡大廈低層全層連租約放售 意向價約2700萬｜工商舖市況

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旺角柏齡大廈低層全層連租約放售 意向價約2700萬｜工商舖市況

旺角柏齡大廈二樓全層以連租約形式放售，意向價約2,700萬元。(中原工商舖提供)

本港人口老化愈見明顯，對安老院舍的需求隨之增加，令個別具院舍租約的物業有價有市，投資潛力看高一線。有業主見現時市面上連院舍租約的物業盤源矜罕，趁勢放售位於旺角柏齡大廈的全層院舍物業，冀吸引長線投資者入市。中原(工商舖)以獨家代理形式處理銷售事宜，物業意向價約2,700萬元。

中原(工商舖)寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，是次放售物業位於旺角窩打老道5759號柏齡大廈二樓全層，面積約4,000方呎，以連租約形式放售，叫價約2,700萬元，意向呎價為約6,750元。原業主於20213月以約2,000萬元購入，若以意向價易手，帳面料可獲利約700萬元或35%

目前月租9.3 回報逾4

回報方面，物業目前由老人院舍承租，按目前月租約9.3萬元計算，租金回報已逾4厘，屬回報不俗的項目，新買家可購入作長線收租，升息雙收。蕭志浩稱，該廈位處小學校網32區以及中學校網油尖旺區，故民生及教育需求亦龐大，若新買家有意轉租予教育機構等行業，亦有一定市場需求，投資方向更為靈活。

 蕭志浩指出，本港安老院及護理院舍由於需求大，因此承租能力較高，租期亦一般較長，令租金回報穩定，故備受投資者青睞。是次推售物業預計租務回報保守估計約4.1厘，隨後2年續租，按照15%加租幅度，回報更可高達約5.4厘，為目前市面回報較高的地產投資項目。至於參考類近買賣成交要追溯至2021年，同區窩打老道40號寶翠大廈雙樓層護老院舍物業於20217月初以約3億元售出，租務回報約3.8厘。

料獲投資者垂青

蕭志浩相信，隨着安老需求遞增，院舍行業作為「鐵約」租戶的優勢亦會持續擴大，支持租金走勢向好，加上該項目管理費低廉，持貨成本較低，目前業主叫價克制，意向呎價不足7,000元，接近西九龍區優質工廠呎價水平，相信是次推售可獲投資者積極洽購。

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