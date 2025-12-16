旺角番發大廈三層特色舖招租 意向月租88萬｜工商舖

政府最新公布10月零售銷售額臨時數字為352億元，按年上升6.9%，創近兩年最大升幅。受零售市場明顯回暖帶動，近期服飾、餐飲先後錄得矚目商舖租務成交外，服務性行業如銀行及証券承租個案亦見增多，且多集中在核心消費區。有個別業主看好零售及服務業前景，決定趁勢推出旺角核心旺段彌敦道番發大廈三層特色商舖，並委託中原(工商舖)作特約代理負責招租事宜，項目意向月租約88萬元，呎租約77元。 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃少康表示，是次招租項目位於旺角彌敦道701號番發大廈地下至三樓。物業位處彌敦道與快富街交界大單邊，正面向彌敦道、側面向快富街，番發大廈為一幢23層高單幢式商用物業，地下至3樓為商舖用途，當中地下約1,337方呎、一樓約3,280方呎、二樓約3,434平方呎、三樓約3,434方呎，總建築面積約11,485方呎，意向月租約88萬元（不包雜費、冷氣及管理費），呎租約77元。

黃氏指出，地舖配備有約4.6米特高樓底，空間感十足，舖面為全透明玻璃設計，可提供透見度高的廣告展示空間，並為地舖帶來充足自然光外，更能夠提升租戶的市場曝光率及增加廣告宣傳效益，適合高端品牌或展示型業務，吸引更多潛在客戶。 黃氏續稱，一樓至三樓舖面空間規模適中，租戶可根據需求進行靈活調整，最大化提升空間效益。室內空間感十足，設計靈活，適合不同行業的需求。更設有獨立升降機，直達地下至三樓，提升顧客及租戶的便利性，同時配備來去水設施，為餐飲及其他需要水電支持的行業提供基礎設施。適合行業廣泛，如銀行、零售、餐飲、娛樂、証券金融服務、醫美、健身、連鎖餐飲及高端零售等。

黃氏補充，番發大廈位處旺角彌敦道與快富街交界的為核心地段，地勢優越，周邊均為成熟商圈，商業氣氛濃厚，客流量大，客源多元穩固，即使平日都有大量本地居民及遊客出入，是各大品牌、餐飲及零售行業的首選經營地點。加上毗鄰旺角地鐵站A1出口，信步即達，交通極為便捷，還毗鄰多個知名地標，包括旺角新之城、旺角中心、嘉禾大廈及恆生旺角大廈等，具協同效應。 黃氏認為，近期個別銀行及証券行業積極承租核心區舖位，如匯豐銀行以每月約400萬元租用銅鑼灣京華中心地下至4樓樓面，而長橋証券亦以每月約120萬元承租銅鑼灣羅素街與波斯富街交界的羅素街58號地舖及多層樓面。今次招租項目亦曾租予花旗銀行，屬市場優質特色多層舖，在旺角核心區更見鳳毛麟角，屬市場罕有。現時又值零售銷售額造好，証券金融服務回暖，在多重利好因素疊加下，預料是次招租項目將在短期内獲得優質租戶垂青。